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विराट कोहली ने IND vs NZ मैच में हासिल की बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज

विराट कोहली ने IND vs NZ मैच में हासिल की बड़ी उपलब्धि ( IANS )

Virat Kohli Record: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 12 रन बनाते ही रन मशीन कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वो अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं, जिनके नाम नंबर तीन पर 12662 रन हैं.

वनडे में नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

13000 रन* - विराट कोहली, भारत (61.61 औसत)

12662 रन - रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया (42.48 औसत)

9747 रन - कुमार संगकारा, श्रीलंका (44.71 औसत)

7774 रन - जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका (45.72 औसत)

6504 रन - केन विलियमसन, न्यूजीलैंड (51.61 औसत)