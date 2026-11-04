विराट कोहली ने IND vs NZ मैच में हासिल की बड़ी उपलब्धि, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले बल्लेबाज
विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में नंबर 3 पर 13 हजार रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.
Published : November 4, 2026 at 12:11 PM IST
Virat Kohli Record: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 12 रन बनाते ही रन मशीन कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वो अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग हैं, जिनके नाम नंबर तीन पर 12662 रन हैं.
वनडे में नंबर 3 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
13000 रन* - विराट कोहली, भारत (61.61 औसत)
12662 रन - रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया (42.48 औसत)
9747 रन - कुमार संगकारा, श्रीलंका (44.71 औसत)
7774 रन - जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका (45.72 औसत)
6504 रन - केन विलियमसन, न्यूजीलैंड (51.61 औसत)
विराट का वनडे करियर
न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे मैच से पहले विराट कोहली 317 वनडे मैच की 305 पारियों में 15109 रन बना चुके हैं. जिसमें उनके नाम 55 शतक और 79 अर्धशतक हैं. उनका हाईएस्ट स्कोर 183 रन हैं.
न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 185 रनों का लक्ष्य
मैच की बात करते तो भारत ने न्यूजीलैंड को पहले वनडे मैच में 40.2 ओवर में 185 रन पर ढेर कर दिया. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जिसके बल्लेबाज शुरू से भारतीय तेज गेंदबाजों की तेजी और उछाल के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए.
भारत का चार तेज गेंदबाजों को अंतिम एकादश में रखने का फैसला सही साबित हुआ. भारत की तरफ से अर्शदीप महंगे साबित हुए लेकिन वह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 70 रन देकर चार विकेट लिए. गुरनूर बराड़ (44 रन देकर तीन) और अंशुल कंबोज (10 ओवर में 22 रन देकर दो) ने उनका अच्छा साथ दिया. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सीफर्ट ने सर्वाधिक 38 रन बनाए जबकि 11वें नंबर के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने 34 और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रन का योगदान दिया.