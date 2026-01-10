ETV Bharat / sports

'किस्मत में जो लिखा है वह मिलेगा...' टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होने पर गिल का छलका दर्द, IND vs NZ मैच से पहले बोली ये बड़ी बात

'किस्मत में जो लिखा है वह मिलेगा' 11 जनवरी 2026 से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह सेलेक्टर्स द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, मेरा मानना ​​है कि मैं अपनी जिंदगी में वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए. मेरी किस्मत में जो लिखा है, वह मुझे मिलेगा. एक खिलाड़ी के तौर पर, मैं वर्ल्ड कप में खेलना चाहता हूं और अपनी टीम के लिए मैच जीतना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ ही, मैं सेलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करता हूं मैं टी20 टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. मुझे उम्मीद है कि वे वर्ल्ड कप जीतेंगे.'

वडोदरा: भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होने पर अपनी बात रखी है और कहा है कि वह सेलेक्टर्स के फैसले का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि 'किस्मत में जो लिखा है, उसे कोई नहीं छीन सकता.' शुभमन गिल को गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया था, लेकिन ठीन वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्टर्स ने उनको टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर करके सबको चौंका दिया, और उनकी जगह अक्षर पटेल को टी20 टीम का उपकप्तान बना दिया.

शुभमन को संजू की जगह लाया गया

दाएं हाथ के बल्लेबाज को पिछले साल एशिया कप से पहले टीम में शामिल किया गया था. टीम मैनेजमेंट ने उन्हें टीम में यह सोचकर शामिल किया था कि टीम में एक बहुमुखी एंकर होगा. गिल ने संजू सैमसन की जगह ली थी, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में टीम में 3 टी20 शतक लगाए थे. यह कदम उल्टा पड़ गया क्योंकि गिल रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनका औसत सिर्फ 24.25 था, और उनका स्ट्राइक रेट 137.26 था. आखिरकार, गिल को टीम से बाहर कर दिया गया और सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने की संभावना है.

वर्तमान पर ध्यान देना

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके बाहर होने का उनके मन पर कोई असर पड़ा है, तो गिल ने कहा कि उन्हें वर्तमान पर ध्यान देना पसंद है. उन्होंने कहा, 'मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि मुझे अभी क्या करने की जरूरत है और क्या महत्वपूर्ण है. हम जितना ज्यादा वर्तमान पल में रह सकते हैं, यह हमारी जिंदगी को उतना ही आसान बनाता है, और अगर आप अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं, तो यह एक बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह होती है जहां आप रहना चाहेंगे.'

गिल रविवार से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों में ब्लैककैप्स का सामना करने के लिए भारत की कप्तानी करेंगे. इसके बाद दोनों टीमें पांच टी20 मैचों में एक-दूसरे का सामना करेंगी, जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले तैयारी सीरीज के तौर पर काम करेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, इशान किशन.