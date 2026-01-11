ETV Bharat / sports

रोहित शर्मा ने क्रिस गेल को छोड़ा पीछे, बने वर्ल्ड के नंबर-1 सिक्सर

Rohit Sharma Most Sixes: रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

रोहित शर्मा
रोहित शर्मा (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 11, 2026 at 8:36 PM IST

वडोदरा: भारत के करिश्माई बल्लेबाज रोहित शर्मा ने रविवार को इतिहास रच दिया, वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले ओपनर बन गए. उन्होंने यह उपलब्धि बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के पहले मैच में हासिल की.

650 छक्के मारने वाले इकलौते खिलाड़ी
301 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, रोहित ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत की. धीमी शुरुआत के बाद, 38 वर्षीय रोहित ने छठे ओवर में बेन फॉक्स के खिलाफ पहला छक्का लगाया. उसके बाद अगले ही ओवर में रोहित ने काइल जैमीसन की गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया. इसके साथ रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए.

हालांकि, रोहित अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए और नौवें ओवर में काइल जैमीसन की गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने 29 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे.

रोहित ने गेल को छोड़ा पीछे
रोहित ने अब वनडे में ओपनर के तौर पर 329 छक्के लगाए हैं, जिससे उन्होंने वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 328 छक्के हैं. भारतीय स्टार ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्कों का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया था.

रोहित पिछले साल भी शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने 14 वनडे पारियों में 650 रन बनाए, जिसमें एक बार नॉट आउट रहे. उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 121 नॉट आउट था. वह फिलहाल ICC रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज हैं.

IND vs NZ पहला वनडे मैच
मैच की बात करें तो, टॉस जीतकर भारत ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने आत्मविश्वास भरी शुरुआत की, क्योंकि ओपनर डेवोन कॉन्वे (56) और हेनरी निकोल्स (62) ने एक मजबूत नींव रखी. उनकी 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजी पर लगातार दबाव बनाए रखा. हालांकि, जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ी, भारत ने अच्छी वापसी की, और अहम पलों पर विकेट लेकर मैच पर फिर से नियंत्रण हासिल किया. बीच के ओवरों में नियमित विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की गति धीमी हो गई और वे ओपनरों द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा नहीं उठा पाए. लेकिन डेरिल मिशेल 84 रन बनाकर पारी को संभालने में अहम भूमिका निभाई, और मेहमान टीम ने अपने 50 ओवर में आठ विकेट पर 300 रन बनाए.

