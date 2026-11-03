ETV Bharat / sports

IND vs NZ: एक कैच ने छीना मैच, न्यूजीलैंड का स्टार ओपनर पहले वनडे से हुआ बाहर

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ( IANS )

कैच ने छीना मैच

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि प्रैक्टिस के समय कॉनवे और हेनरी कैच लेते हुए बुरी तरह से टकरा गए. जिसकी वजह से कॉनवे के सिर में चोट लग गई और वो पहले मैच से बाहर हो गए. बोर्ड ने कहा, 'डेवोन कॉनवे और मैट हेनरी ईडन पार्क में अभ्यास के दौरान कैच लेने की कोशिश करते समय आपस में टकरा गए. दोनों खिलाड़ियों को मौके पर ही चिकित्सा सहायता दी गई और उनके सिर की चोटों का आकलन किया गया. कॉनवे को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां ‘कनकशन’ की पुष्टि हुई. इस कारण वह कल भारत के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे.'