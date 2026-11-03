IND vs NZ: एक कैच ने छीना मैच, न्यूजीलैंड का स्टार ओपनर पहले वनडे से हुआ बाहर
IND vs NZ 1st ODI: मार्क चैपमैन और राचिन रविंद्र के बाद डेवोन कॉनवे चोट की वजह से पहले वनडे से बाहर हो गए हैं.
Published : November 3, 2026 at 11:05 AM IST
Devon Conway ruled out: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इन दिनों चोट से जूझ रही है. उनका एक खिलाड़ी ठीक होता है तो दूसरा खिलाड़ी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो जाता है. भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज शुरू होने से पहले अब तक ब्लेक कैप्स के तीन खिलाड़ी पहले वनडे से बाहर हो चुके है. जिसमें से दो खिलाड़ी मार्क चैपमैन और राचिन रविंद्र पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. जबकि स्टार ओपनर डेवोन कॉनवे पहले वनडे से बाहर हो गए हैं.
कैच ने छीना मैच
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि प्रैक्टिस के समय कॉनवे और हेनरी कैच लेते हुए बुरी तरह से टकरा गए. जिसकी वजह से कॉनवे के सिर में चोट लग गई और वो पहले मैच से बाहर हो गए. बोर्ड ने कहा, 'डेवोन कॉनवे और मैट हेनरी ईडन पार्क में अभ्यास के दौरान कैच लेने की कोशिश करते समय आपस में टकरा गए. दोनों खिलाड़ियों को मौके पर ही चिकित्सा सहायता दी गई और उनके सिर की चोटों का आकलन किया गया. कॉनवे को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां ‘कनकशन’ की पुष्टि हुई. इस कारण वह कल भारत के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे.'
बोर्ड ने अपने बयान में ये भी कहा, 'दोनों खिलाड़ियों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके खेलने पर आगे फैसला लिया जाएगा.' इससे पहले बल्लेबाज मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग और रचिन रवींद्र कंधे की चोट के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं.
टिम सीफर्ट करेंगे ओपनिंग
न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर ने पहले ही संकेत दे दिया है कि कॉनवे की जगह सीफर्ट खेल सकते हैं. मैच से एक दिन पहले पत्रकारों से बात करते हुए सेंटनर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारी टीम में सीफर्ट बैक-अप बल्लेबाज हैं. इसलिए अगर डेव (कॉनवे) उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शायद उनकी जगह सीफर्ट खेलेंगे.' सेंटनर ने ये भी कहा कि ये चोट काफ दुखद है, क्योंकि कॉन्वे वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं और T20 सीरीज के दौरान वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. मुझे लगता है कि यह एक तरह की अजीब दुर्घटना थी जो कभी-कभी हो जाती है.
वनडे सीरीज 4 नवंबर से होगी शुरू
T20I सीरीज में 3-2 से जीत हासिल करने के बाद, दोनों टीमें अब 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेंगी. जिसका पहला मैच बुधवार, 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इसके बाद 7, 10, 13 और 15 नवंबर को बाकी मैच खेले जाएंगे. ये सारे मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे.
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पहले वनडे के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, आकिब नबी.
न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोलस, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर.