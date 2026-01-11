ETV Bharat / sports

IND vs NZ: नंबर-1 और नंबर-2 के बीच मुकाबला, भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला

वडोदरा: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जा रहा है. जिसमें भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ये दोनों टीमों के लिए साल 2026 का पहला मैच है. इसके अलावा आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारत नंबर वन टीम है जबकि न्यूजीलैंड नंबर टू टीम है. इसलिए दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

IND vs NZ वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड इस मैच से पहले वनडे में 120 बार आमने सामने आ चुके हैं. जिसमें से भारत को 62 मैचों में जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड को 50 मैच में जीत मिली है, एक मैच टाई रहा और सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका.

टॉस के समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम अलग-अलग तरह के कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, यह देखने के लिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए अलग-अलग परिस्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है, खासकर जब हम भारत में खेलते हैं. यह एक अच्छी विकेट लग रही है, उम्मीद है, मुझे लगता है कि दूसरी पारी में नई गेंद के साथ बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान होगा, और यही पहले गेंदबाजी करने के पीछे की सोच है.