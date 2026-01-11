IND vs NZ: नंबर-1 और नंबर-2 के बीच मुकाबला, भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला

ETV Bharat / sports

वडोदरा: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जा रहा है. जिसमें भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ये दोनों टीमों के लिए साल 2026 का पहला मैच है. इसके अलावा आईसीसी की वनडे रैंकिंग में भारत नंबर वन टीम है जबकि न्यूजीलैंड नंबर टू टीम है. इसलिए दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

IND vs NZ वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड इस मैच से पहले वनडे में 120 बार आमने सामने आ चुके हैं. जिसमें से भारत को 62 मैचों में जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड को 50 मैच में जीत मिली है, एक मैच टाई रहा और सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका.

टॉस के समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'हम अलग-अलग तरह के कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, यह देखने के लिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए अलग-अलग परिस्थितियों में सबसे अच्छा काम करता है, खासकर जब हम भारत में खेलते हैं. यह एक अच्छी विकेट लग रही है, उम्मीद है, मुझे लगता है कि दूसरी पारी में नई गेंद के साथ बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान होगा, और यही पहले गेंदबाजी करने के पीछे की सोच है.

वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन पहले बल्लेबाजी करके भी खुश हैं. हम मौसम के आदी हो गए हैं और हमारे कुछ बेहतरीन नेट सेशन हुए हैं. यह हमारे लिए एक बड़ी सीरीज है, हर बार जब हम न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं तो यह एक गर्व का पल होता है. हम भारत में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, इसलिए यह मैच हमारे लिए एक बड़ा फायदा है. टीम में नए चेहरे हैं, लेकिन कुछ अनुभव भी है.' न्यूजीलैंड की टीम में क्रिस्टियन क्लार्क आज डेब्यू कर रहे हैं, आदित्य अशोक हमारे मुख्य स्पिनर हैं.

IND vs NZ: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

