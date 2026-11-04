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IND vs NZ: पहले वनडे में भारतीय गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन, न्यूजीलैंड के 124 के स्कोर पर गिरे 7 विकेट

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच ( AP )

IND vs NZ 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उनके इस फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित भी कर दिखाया, क्योंकि मेहमान टीम ने 30 ओवर में ही अपने 7 विकेट खो दिए हैं. जबकि स्कोर बोर्ड पर केवल 124 रन लगे हैं. ग्लेन फिलिप्स 21 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से जैमिसन को अभी अपना खाता खोलना है.

न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सीफर्ट (38), विल यंग (9), हेनरी निकोलस (9), डैरिल मिचेल (28), टॉम लाथम (3), कप्तान सेंटनर (4) और नाथन स्मिथ (1) ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके. जिसका कारण भारतीय गेंदबाजों की तरफ से शानदार प्रदर्शन रहा है, खास तौर से गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह और अंशुल कंबोज ने बेहतरीन गेंदबाजी की. तीनों गेंदबाज 2-2 विकेट लेने में सफल रहे.

हल्की बारिश और आउटफील्ड के गीले होने के कारण टॉस में 20 मिनट की देरी हुई. मैच हालांकि अपने निर्धारित समय से 10 मिनट देर से शुरू हुया लेकिन ओवरों में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है. बता दें कि मार्च 2019 के बाद यह पहली बार है जब भारतीय टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. चार तेज गेंदबाज

भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में चार तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. जिनके पास केवल 29 वनडे मैच खेलने का अनुभव है. अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह को टीम में रखा गया है. जबकि मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली है. कप्तान गिल ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि टीम को पता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं. इसलिए, वे चार तेज गेंदबाजों और दो ऑलराउंडरों - नमन धीर और अक्षर पटेल - के साथ मैदान पर उतर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे. क्योंकि आज आसमान में बादल छाए हुए हैं. अगर ओवर कम होते हैं, तो लक्ष्य का पीछा करना (चेज करना) बेहतर रहेगा. यहां के हालात दक्षिण अफ्रीका (जहां वर्ल्ड कप हो रहा है) से काफी मिलते-जुलते हैं. हम अंशुल, आकिब, गुरनूर और अर्शदीप को गेंदबाजों के रूप में, और नमन तथा अक्षर को ऑलराउंडरों के रूप में उतार रहे हैं.'