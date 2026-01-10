IND vs NZ: साल 2026 का पहला मैच, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किस टीम का है पलड़ा भारी?
IND vs NZ 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के बारे में जानें सब कुछ.
Published : January 10, 2026 at 8:28 PM IST
वडोदरा: भारत और न्यूजीलैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच पहला मैच रविवार 11 जनवरी को वडोदरा के कोटांबी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.
ये दोनों टीमों के लिए साल 2026 का पहला वनडे मैच है. इसके अलावा वडोदरा का ये ग्राउंड 16 साल में पहली बार पुरुषों के वनडे मैच को होस्ट करेगा. यहां खेला गया आखिरी पुरुषों का इंटरनेशनल मैच भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही था, जब दोनों टीमें 4 दिसंबर, 2010 को आमने-सामने हुई थीं, और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने शानदार सेंचुरी बनाकर मेन इन ब्लू को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.
न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल कर रहे हैं जबकि शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम मेहमान टीम के खिलाफ अपने मजबूत घरेलू रिकॉर्ड को जारी रखना चाहेगी. भारत, ने ब्लैककैप्स के खिलाफ अपने पिछले सात वनेड मैच जीते हैं और वह इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेगा. जबकि न्यूजीलैंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत से हारने के बाद से लगातार 9 मैच जीते हैं.
#MeninBlue kick off 2026 with an ODI series vs the Kiwis🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 10, 2026
Fresh off an ODI series win vs SA, will #TeamIndia keep the momentum going? 👀#INDvNZ 1st ODI | 11th Jan, 12:30 PM pic.twitter.com/brA62ZrIKm
IND vs NZ वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड वनडे में 120 बार आमने सामने आ चुके हैं. जिसमें से भारत को 62 मैचों में जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड को 50 मैच में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा और सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका. घर पर, भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां पर उसने 31 मैच जीते हैं और 8 हारे हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.
IND vs NZ पहले वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग
भारत बनाम न्यूजीलैंड के सभी वनडे मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे, और तीनों मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किए जाएंगे. जबकि भारत में प्रशंसक मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप पर भी देख सकते हैं.
IND vs NZ दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, रवींद्र जडेजा
न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, जकारी फाउल्केस, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे, काइल जैमीसन, मिशेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स.
IND vs NZ वनडे सीरीज 2026 का पूरा शेड्यूल
पहला वनडे: रविवार, 11 जनवरी (वडोदरा)
दूसरा वनडे: बुधवार, 14 जनवरी (राजकोट)
तीसरा वनडे: रविवार, 18 जनवरी (इंदौर)