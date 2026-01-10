ETV Bharat / sports

IND vs NZ: साल 2026 का पहला मैच, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किस टीम का है पलड़ा भारी?

वडोदरा: भारत और न्यूजीलैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच पहला मैच रविवार 11 जनवरी को वडोदरा के कोटांबी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.

ये दोनों टीमों के लिए साल 2026 का पहला वनडे मैच है. इसके अलावा वडोदरा का ये ग्राउंड 16 साल में पहली बार पुरुषों के वनडे मैच को होस्ट करेगा. यहां खेला गया आखिरी पुरुषों का इंटरनेशनल मैच भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही था, जब दोनों टीमें 4 दिसंबर, 2010 को आमने-सामने हुई थीं, और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर ने शानदार सेंचुरी बनाकर मेन इन ब्लू को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी.

न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी माइकल ब्रेसवेल कर रहे हैं जबकि शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम मेहमान टीम के खिलाफ अपने मजबूत घरेलू रिकॉर्ड को जारी रखना चाहेगी. भारत, ने ब्लैककैप्स के खिलाफ अपने पिछले सात वनेड मैच जीते हैं और वह इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहेगा. जबकि न्यूजीलैंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत से हारने के बाद से लगातार 9 मैच जीते हैं.

IND vs NZ वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड वनडे में 120 बार आमने सामने आ चुके हैं. जिसमें से भारत को 62 मैचों में जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड को 50 मैच में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा और सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका. घर पर, भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है, जहां पर उसने 31 मैच जीते हैं और 8 हारे हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.