IND vs NZ वनडे सीरीज में टूटेंगे कई बड़े रिकॉर्ड, रोहित-कोहली हासिल करेंगे ये उपलब्धि

रोहित-कोहली ( IANS PHOTO )

IND vs NZ ODI 2026: टीम इंडिया का प्रदर्शन 2025 में शानदार रहा है और वो अपने इस प्रदर्शन को 2026 में भी जारी रखना चाहेंगे. भारतीय टीम साल 2026 की अपनी पहली व्हाइट बॉल सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में खेलने के लिया तैयार है. पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. पहला वनडे मैच 11 जनवरी को वडोदरा में होगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा वनडे मैच क्रमशः 14-18 जनवरी को राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे. इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ी कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, कप्तान शुभमन गिल, कुलदीप यादव और श्रेयस अय्यर के नाम सबसे आगे है. आइए जानते हैं कि वे रिकॉर्ड कौन से हैं? रोहित तोड़ेंगे कैलिस-इंजमाम का रिकॉर्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं वो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ दि सीरीज बने थे हालांकि भारत 2-1 से सीरीज हार गया था. इसके बाद रोहित ने घरेलू क्रिकेट विजय हजारे में भी शानदार बल्लेबाजी कि है. इसलिए ये कहा जा सकता हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित अपनी फॉर्म को जारी रख सकते हैं. अगर उनके बल्ले से इस सीरीज में भी रन निकले तो वो कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे. रोहित-कोहली (IANS PHOTO) रोहित शर्मा वनडे में कुल रनों के मामले में दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक को पीछे छोड़ने के करीब हैं. रोहित फिलहाल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं. 279 वनडे मैचों में 11,516 रन बनाने वाले रोहित कैलिस (11579 रन ) को पीछे छोड़ने और आठवें स्थान पर पहुंचने के लिए सिर्फ 64 रन दूर हैं. इसके अलावा अगर वह इस सीरीज में 224 रन बनाते हैं, तो वह इंजमाम-उल-हक (11739 रन) को भी पीछे छोड़कर ऑल-टाइम वनडे रन चार्ट में सातवें स्थान पर पहुंच जाएंगे. कोहली तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड

भारत के दूसरे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी शानदार फॉर्म में हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 के आखिर में खेली गई पिछले वनडे सीरीज में वो प्लेयर ऑफ दि मैच हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने विजय हजारे मैच में भी शानदार फॉर्म को जारी रखा. अगर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रन बनाते हैं तो वो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देंगे.