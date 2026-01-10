ETV Bharat / sports

IND vs NZ वनडे सीरीज में टूटेंगे कई बड़े रिकॉर्ड, रोहित-कोहली हासिल करेंगे ये उपलब्धि

IND vs NZ ODI 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित कैलिस तो कोहली सचिन और पोंटिंग को पीछे छोड़ेंगे.

रोहित-कोहली
रोहित-कोहली (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 1:52 PM IST

5 Min Read
IND vs NZ ODI 2026: टीम इंडिया का प्रदर्शन 2025 में शानदार रहा है और वो अपने इस प्रदर्शन को 2026 में भी जारी रखना चाहेंगे. भारतीय टीम साल 2026 की अपनी पहली व्हाइट बॉल सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में खेलने के लिया तैयार है. पहले तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी.

पहला वनडे मैच 11 जनवरी को वडोदरा में होगा, उसके बाद दूसरा और तीसरा वनडे मैच क्रमशः 14-18 जनवरी को राजकोट और इंदौर में खेले जाएंगे. इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ी कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, कप्तान शुभमन गिल, कुलदीप यादव और श्रेयस अय्यर के नाम सबसे आगे है. आइए जानते हैं कि वे रिकॉर्ड कौन से हैं?

रोहित तोड़ेंगे कैलिस-इंजमाम का रिकॉर्ड
टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं वो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ दि सीरीज बने थे हालांकि भारत 2-1 से सीरीज हार गया था. इसके बाद रोहित ने घरेलू क्रिकेट विजय हजारे में भी शानदार बल्लेबाजी कि है. इसलिए ये कहा जा सकता हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित अपनी फॉर्म को जारी रख सकते हैं. अगर उनके बल्ले से इस सीरीज में भी रन निकले तो वो कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे.

रोहित-कोहली
रोहित-कोहली (IANS PHOTO)

रोहित शर्मा वनडे में कुल रनों के मामले में दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस और पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक को पीछे छोड़ने के करीब हैं. रोहित फिलहाल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं. 279 वनडे मैचों में 11,516 रन बनाने वाले रोहित कैलिस (11579 रन ) को पीछे छोड़ने और आठवें स्थान पर पहुंचने के लिए सिर्फ 64 रन दूर हैं. इसके अलावा अगर वह इस सीरीज में 224 रन बनाते हैं, तो वह इंजमाम-उल-हक (11739 रन) को भी पीछे छोड़कर ऑल-टाइम वनडे रन चार्ट में सातवें स्थान पर पहुंच जाएंगे.

कोहली तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड
भारत के दूसरे स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी शानदार फॉर्म में हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 के आखिर में खेली गई पिछले वनडे सीरीज में वो प्लेयर ऑफ दि मैच हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने विजय हजारे मैच में भी शानदार फॉर्म को जारी रखा. अगर कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रन बनाते हैं तो वो महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ देंगे.

विराट कोहली
विराट कोहली (IANS PHOTO)

दरअसल अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं. उन्होंने 41 पारियों में 1,750 रन बनाए हैं. अब कोहली को उनसे आगे निकलने के लिए केवल 94 रनों की जरूरत है. विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 33 वनडे पारियों में 1,657 रन बना चुके हैं.

IND vs NZ वनेड मैच में सबसे ज्यादा रन

खिलाड़ीमैचपारीरनऔसत
सचिन तेंदुलकर4241175046.05
विराट कोहली3333165755.23
रॉस टेलर3534138547.75

कोहली के निशाने पर पोंटिंग का भी रिकॉर्ड
वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए विराट कोहली को एक और सेंचुरी की जरूरत है. इस एक और सेंचुरी के साथ कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी वह छह सेंचुरी के रिकॉर्ड के लिए वीरेंद्र सहवाग और रिकी पोंटिंग के साथ बराबरी पर हैं.

शुभमन गिल
शुभमन गिल (IANS PHOTO)

गिल भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब
भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास वनडे में सबसे तेज 3000 रन पूरा करने वाले दूसरा क्रिकेटर बनने का मौका है. गिल को वनडे इंटरनेशनल में 3,000 रन पूरे करने के लिए 182 रनों की जरूरत है. उन्होंने अब तक 58 पारियों में 2,818 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला वनडे में 3,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सिर्फ 57 पारियों में यह मुकाम हासिल किया. उनके बाद वेस्टइंडीज के शाई होप हैं, जिन्होंने 67 पारियों में 3,000 रन बनाए.

कुलदीप यादव
कुलदीप यादव (IANS PHOTO)

कुलदीप यादव 9 विकेट दूर
कुलदीप यादव को 200 विकेट तक पहुंचने के लिए 9 और विकेट चाहिए. उन्होंने अब तक 117 मैचों में 191 विकेट लिए हैं. भारतीय गेंदबाजों में सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी पहले नंबर पर हैं उन्होंने 104 मैचों में 200 विकेट के आंकड़े तक पहुंचे थे.

सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

खिलाड़ीमैच
मोम्मद शमी104
अजीत अगरकर133
जहीर खान144
अनिल कंबले147
जवगल श्रीनाथ147
कुलदीप यादव (191 विकेट)117

श्रेयस अय्यर 3000 रन क्लब के करीब
श्रेयस अय्यर को वनडे में 3,000 रन पूरे करने के लिए 83 और रनों की जरूरत है. उन्होंने अब तक 67 पारियों में 2,917 रन बनाए हैं. फिलहाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो अभी वनडे खेल रहे हैं और जिन्होंने इस फॉर्मेट में 3,000 रन का आंकड़ा पार किया है.

