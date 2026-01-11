ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत को लगा बड़ा झटका, ऋषभ पंत सीरीज से बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका

पंत की इंजरी बता दें कि पंत को शनिवार दोपहर वडोदरा के BCA स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के दौरान नेट्स में बैटिंग करते समय पेट के दाहिने हिस्से में अचानक तकलीफ महसूस हुई. जिसके बाद पंत को तुरंत स्कैन के लिए ले जाया गया, जहां पता चला कि विकेटकीपर बल्लेबाज को साइड स्ट्रेन (ओब्लिक मसल टियर) है, जिससे वह सीरीज से बाहर हो गए.

भारत और न्यूजीलैंड की बीच पहला वनडे 11 जनवरी को वडोदरा के कोटांबी में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (BCA) में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.

मुंबई: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है. टीम में दूसरे विकेटकीपर के तौर पर जगह बनाने वाले ऋषभ पंत चोट के चलते पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. BCCI ने रविवार को बताया कि ऋषभ पंत राइट साइड स्ट्रेन इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया है.

जुरेल की एंट्री

बीसीसीआई ने इस घटना की जानकारी एक्स पर शेयर करते हुए उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम शामिल किया है और वो टीम से जुड़ भी गए हैं. जुरेल इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की कप्तानी कर रहे हैं और वो शानदार खेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं. वो सात मैचों में 90 से ज्यादा की औसत से 558 रन बनाकर राज्य के टॉप स्कोरर हैं. जिसमें दो शतक और चार अर्धशतक भी शामिल हैं.

पंत दूसरी बार टीम से हुए बाहर

पंत के अब आगे के असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के लिए बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करने से पहले कई दिनों तक आराम करने की उम्मीद है. वह बेंगलुरु में 2025/26 विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) लीग स्टेज में दिल्ली को लीड करने के बाद ODI सीरीज में आए थे. पंत ने सर्विसेज और रेलवेज के खिलाफ दो-दो अर्धशतक बनाए, जिससे दिल्ली नॉकआउट में पहुंच गई.

यह दूसरी बार है जब पंत चोटों की वजह से टीम से बाहर हुए हैं. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट में उनके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और पिछले साल नवंबर में घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के जरिए उन्होंने वापसी की थी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की अपडेटेड वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर).