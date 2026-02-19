ETV Bharat / sports

IND vs NED: भारत से हारकर भी नीदरलैंड्स ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, अभिषेक के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

वहीं नीदरलैंड ने 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन ही बना सका. खास बात ये हैं कि नीदरलैंड का कोई भी बल्लेबाज फिफ्टी नहीं कर सका, इसके बावजूद उनकी टीम 176 रन बनाने में सफल रही. 6 बल्लेबाजों ने 20 से ज्यादा रन बनाए. लेकिन कोई भी अपनी पारी को 50 रन में कन्वर्ट नहीं कर सका.

Records in IND vs NED Match: भारत अपने आखिरी ग्रुप A मैच में नीदरलैंड्स को 17 रन से हरा दिया. अहमदाबाद में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत खराब शुरुआत के बाद 193/6 का स्कोर बनाया. जिसमें शिवम दुबे को 31 गेंद पर 66 रनों की शानदार परी शामिल है. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 4 चौके और 6 छक्के भी लगाए.

नीदरलैंड का अनोखा रिकॉर्ड

इसके साथ नीदरलैंड ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. वो टी20 में बिना किसी खिलाड़ी के फिफ्टी किए अपना सबसे बड़ा टीम टोटल बनाने में सफल रही. इससे पहले उनका बना फिफ्टी के सबसे बड़ा टोटल 174/4 था, जो उन्होंने 2018 में नेपाल के खिलाफ लॉर्ड्स में बनाया था. इसके अलावा भी भारत बनाम नीदरलैंड्स के मैच कई रिकॉर्ड बने.

अभिषेक शर्मा तीसरी बार डक पर आउट

ओपनर अभिषेक शर्मा, जो मौजूदा T20 WC में एक भी रन नहीं बना पाए, अब T20 वर्ल्ड कप में तीन बार डक पर आउट होने वाले तीसरे ओपनर बन गए हैं। इससे पहले, 2009 में वेस्टइंडीज के एंड्रयू फ्लेचर और 2024 में बांग्लादेश के तंजीद हसन के नाम यह अजीब रिकॉर्ड था.

हार्दिक पांड्या का कमाल

हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में 6000 से ज्यादा रन और 200 से ज्यादा विकेट का डबल पूरा करने वाले 13वें ऑलराउंडर और भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

भारत की लगातार 12वीं जीत

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 12वीं जीत दर्ज की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने अपना जीत का अभियान 5 जून, 2024 के वर्ल्ड कप से शुरू किया था और यह आज भी जारी है.