IND vs NAM: नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक-बुमराह पर आया बड़ा अपडेट

IND vs NAM: भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज अपना दूसरा मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी.

अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 6:15 AM IST

नई दिल्ली: इंडिया के बैटर तिलक वर्मा ने कहा कि टीम के साथी अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन की वजह से सोमवार को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ मैच में उनके खेलने पर फैसला मैच के दिन ही लिया जाएगा.

तिलक ने बुधवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जब हम दिल्ली पहुंचे, तो वह (अभिषेक) जांच के लिए हॉस्पिटल गया, मुझे लगता है कि उन्हें आज छुट्टी मिल गई है, और वह अब ठीक हैं. हमारे पास गेम के लिए एक और दिन है. उम्मीद है, हम कल तक तय कर लेंगे कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, और हम उसके अनुसार चलेंगे.'

तिलक ने यह भी कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह ठीक हैं, और उनका गुरुवार का गेम खेलना टीम मैनेजमेंट के फैसले पर निर्भर करता है. उन्होंने कहा, 'वह (बुमराह) अब बिल्कुल ठीक हैं, और बेहतर कर रहे हैं. जैसा कि मैंने कहा, हमारे पास एक और दिन है. उम्मीद है, वह टीम में वापस आ जाएंगे. अगर वह बेहतर करते हैं, तो टीम फैसला करेगी. मुझे लगता है कि वह कल दूसरे गेम के लिए वापस आएंगे.'

वर्मा ने आगे कहा कि टीम 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए उत्साहित है और पहले से ही तैयार है. उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, हम खेलने के लिए बहुत उत्साहित हैं. हमें परसों पता चला कि मैच होने वाला है. हम खेलने के लिए तैयार हैं.'

सुंदर टीम इंडिया से जुड़े
ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर गुरुवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ भारत के दूसरे मैच से पहले टीम में शामिल हो गए हैं. सुंदर ने आखिरी बार लगभग एक महीने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान एक कॉम्पिटिटिव मैच खेला था. ऑलराउंडर वडोदरा में पहले ODI में बॉलिंग करते हुए घायल हो गए थे और बाकी सीरीज और उसके बाद हुए पांच T20I मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वह टीम में शामिल हो गए हैं.

नेट्स में ईशान किशन हुए चोटिल
विकेटकीपर-बल्लेबाज इशान किशन को गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन के दौरान जसप्रीत बुमराह की तेज यॉर्कर लगने से पैर के अंगूठे में चोट लग गई. जिसके बाद वह नेट्स से निकले और फिर जमीन पर बैठ गए, जिससे फिजियो ने तुरंत देखभाल की. उस समय किशन दर्द में दिखे.

कुछ मिनट बाद, किशन ने नंगे पैर चलने की कोशिश की, वह लंगड़ा रहे थे लेकिन ऐसे संकेत दे रहे थे कि चोट उतनी गंभीर नहीं थी जितनी शुरू में डर था. पांच मिनट के अंदर, किशन ने अपना जूता वापस पहना, फिर से पैड पहने और कुछ गेंदों का सामना करने के लिए वापस आए. वह थोड़ा असहज दिखे, फिर एक बार बाहर निकले और एक स्टाफ मेंबर के साथ ड्रेसिंग रूम में वापस चले गए.

हालांकि किशन अच्छे मूड में लग रहे थे, फिर भी उनमें लंगड़ाहट साफ दिख रही थी. यह साफ नहीं था कि उन्होंने एहतियात के तौर पर नेट्स जल्दी छोड़ दिए या बस टीम के साथी संजू सैमसन को बैटिंग का समय दे दिया, जिन्होंने सेशन जारी रखा. सैमसन गुरुवार के गेम में खेल सकते हैं अगर अभिषेक शर्मा गेम में खेलने के लिए फिट नहीं होते हैं.

संपादक की पसंद

