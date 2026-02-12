ETV Bharat / sports

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया का दूसरा मैच आज, नामीबिया के खिलाफ प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव की संभावना

सैमसन से बेहतर सुंदर 15 मेंबर वाली टीम में, अभिषेक की जगह संजू सैमसन सबसे नैचुरल बैटिंग रिप्लेसमेंट लग सकते हैं. फिर भी, उन्होंने एक खराब दौर देखा है, भले ही उनके दाएं हाथ के होने से टॉप पर ईशान किशन को मदद मिलेगी. एक मजबूत संभावना यह भी है कि इंडिया वॉशिंगटन सुंदर को लाकर बैटिंग के बैलेंस और मजबूत करे, जिससे बैटिंग ऑर्डर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सके.

नामीबिया के खिलाफ मैच से ठीक पहले इंडिया के प्लान इस खबर से बिगड़ गए कि ओपनर अभिषेक शर्मा पेट में इंफेक्शन की वजह से दो दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी के अब दिल्ली में खेलने की उम्मीद कम है. यह बदलाव शायद बहुत बड़ा न लगे, लेकिन अभिषेक के लय में छोटी-मोटी रुकावट जरुर पड़ सकती है.

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के छठे दिन 12 फरवरी को भी तीन मैच खेले जाने हैं. पहला मैच श्रीलंका और ओमान के बीच पल्लेकेले में खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में नेपाल वानखेड़े में इटली से भिड़ेगा. वहीं तीसरा मैच भारत और नामीबिया के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

इसके बड़े और छोटे पहलू

कागज पर, यह एक बेमेल मैच है. दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार मिली हैं. जब 2021 में दुबई में भारत ने नौ विकेट से आसान जीत हासिल की थी. रैंकिंग, अनुभव और संसाधनों में भई काफी अंतर है. भारत के पास T20I में 30 से ज्यादा की औसत वाले कई बल्लेबाज हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 140 से ज्यादा है. उनकी बॉलिंग यूनिट, जिसकी अगुआई जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, जो पेट में दर्द के बाद नेट्स पर लौटे हैं, और डेथ ओवरों में अर्शदीप सिंह, ने इस एडिशन में आठ से कम ओवर प्रति ओवर की औसत से काम किया है.

हालांकि, नामीबिया मेहमान बनकर नहीं आया है. कप्तान गेरहार्ड इरास्मस उनका आधार बने हुए हैं. तकनीकी रूप से मजबूत और स्वभाव से आश्वस्त. जान फ्राइलिंक बाएं हाथ से तेजी देते हैं, जबकि जेजे स्मिट और रूबेन ट्रम्पेलमैन अनुशासित सीम विकल्प देते हैं. उनकी ताकत बनावट में है. वे शायद ही कभी टूटते हैं; वे विरोधियों को हावी होने पर मजबूर करते हैं.

पिच, ओस और टॉस

बल्लेबाजों के जमने के बाद पिच से क्लीन हिटिंग मिलने की उम्मीद है, हालांकि लाइट्स में शुरुआती मूवमेंट से सीमर्स को मदद मिल सकती है. ओस एक बार फिर स्ट्रैटेजी पर असर डाल सकती है, जिससे कप्तानों को चेज करने के लिए बढ़ावा मिलेगा. अरुण जेटली स्टेडियम आमतौर पर बैटिंग-फ्रेंडली होता है. शुरुआत में कुछ स्विंग हो सकती है, और जैसे-जैसे समय बीतता है, स्पिनरों को ज्यादा पकड़ मिलती है. रात के गेम में, ओस से अक्सर चेज करना आसान हो जाता है, इसलिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला दोनों कप्तान कर सकते हैं. पहली इनिंग का स्कोर अक्सर कंडीशन के हिसाब से 170–180+ के आसपास होता है.

इंडिया स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा.

नामीबिया स्क्वॉड: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जेन ग्रीन, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जान फ्राइलिंक, जेजे स्मिट, बर्नार्ड शोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल, मैक्स हेइंगो, विलेम मायबर्ग, मालन क्रूगर, लॉरेन स्टीनकैंप, डायलन लीचर, जान बाल्ट.