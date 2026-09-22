ETV Bharat / sports

IND vs JPN: भारत ने जापान को रोमांचक मुकाबले में हराया, श्रेयस अय्यर 16 रन बनाकर बने प्लेयर ऑफ द मैच

जापान के पास दुनिया की शीर्ष टीम भारत के खिलाफ अपने पहले मैच में ही जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका था लेकिन आखिर में अनुभवहीनता उसके आड़े आई और उसकी टीम तीन विकेट पर 30 रन ही बना सकी. जापान के लिए चार्ली हिंजे सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 17 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि इब्राहिम ताकाहाशी और बेंजामिन इटो-डेविस ने एक-एक विकेट लिया.

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. हालांकि जापान के स्पिनरों ने हालात का फायदा उठाया और पांच ओवर में भारत का स्कोर 32/4 पर रोक दिया. जिसमें अभिषेक गोल्डन डक पर आउट हुए. जबकि संजू (9) और किशन (3) रन बनाकर आउट हुए. कप्तान अय्यर ने 12 गेंदों में सबसे ज्यादा 16 रन बनाए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

IND vs JPN T20I: जापान क्रिकेट टीम ने सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए एकमात्र T20I मैच में, दो बार की वर्ल्ड चैंपियन भारत से केवल दो रनों से हार गई. गीले आउटफील्ड के कारण मैच लगभग ढाई घंटे की देरी से शुरू हुआ. जिसकी वजह से मैच को 5-5 ओवर का कर दिया गया.

आखिरी ओवर में 8 रनों की जरूरत

आखिरी ओवर में जापान को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी और उस समय भारतीय टीम क्रिकेट जगत के सबसे बड़े उलटफेर का शिकार बनने की दहलीज पर खड़ी थी. लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में 8 रनों का सफलतापूर्वक बचाव किया और केवल 5 रन ही खर्च किए. जिससे भारत ये मैच दो रनों से जीत गया.

भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने दो ओवर में 13 रन देकर दो विकेट लिए. अक्षर पटेल ने भी दो ओवर किए जिसमें उन्होंने सात रन दिए. उनका यह प्रयास आखिर में निर्णायक साबित हुआ क्योंकि रवि बिश्नोई एक ओवर में 10 रन लुटा गए थे. जापान की टीम ने भले ही भारत के पसीने छुड़ा दिए हों लेकिन इसका कारण कम ओवर का मैच और पिच से मिल रहा टर्न था.

भारत की 200वी जीत

इस जीत के साथ ही T20 इंटरनेशनल में भारत की जीत का आंकड़ा 200 तक पहुंच गया. जिसमें सुपर ओवर की जीत भी शामिल है. जापान के खिलाफ भारत की दो रन से जीत, T20 इंटरनेशनल में उनकी सबसे करीबी जीतों में से एक है. यह चौथा मौका है जब भारत ने T20I मैच सिर्फ दो रन से जीता है. इससे पहले भारत ने 2023 में श्रीलंका, 2012 में दक्षिण अफ्रीका और 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ भी इतने ही अंतर से जीत हासिल की थी.

बता दें कि यह मैच भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था.