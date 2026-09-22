IND vs JPN: अय्यर ने जापान टीम की सराहना की, 5 ओवर में 32 रन बनाने पर भी बोली बड़ी बात
टीम इंडिया जापान जैसी टीम के खिलाफ 5 ओवर में 4 विकेट पर केवल 32 रन ही बना पाई.
Published : September 22, 2026 at 5:31 PM IST
IND vs JPN T20I: भारतीय टीम जापान को एकमात्र टी20 मैच में 2 रनों से हराने में सफल रही. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में दोनों टीमों को केवल पांच-पांच ओवर खेलने का मौका मिला. स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारत ने 5 ओवर में 4 विकेट पर 32 रन बनाए. जो उम्मीद से कम स्कोर था. हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने जापान को 30 रन पर रोककर दो रन से जीत हासिल की और एक बड़े उलटफेर की संभावना को टाल दिया.
पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी
इस ऐतिहासिक मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जापान टीम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने इस मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उससे पता चलता है कि वो सीह दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. साथ ही अय्यर ने ये भी कहा कि सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी. मैच के बाद पुरस्कार समारोह में अय्यर ने कहा, 'गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही थी. इस विकेट पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था. हमने अपने सलामी बल्लेबाजों को भी देखा कि वे स्पिन की गति को समझ नहीं पा रहे थे.'
जापानी टीम टीम का प्रदर्शन शानदार था
अय्यर मैच में 16 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे. लेकिन उन्हें भी बल्लेबाजी में लय हासिल करने में परेशानी हुई. कप्तान ने कहा, 'मैंने तय किया कि एक और दो रन लेना आसान होगा और जो बल्लेबाज मेरे साथ आया था, उसके साथ तालमेल बनाकर खेलना होगा. फिर मैंने तय किया कि मैं गेंद के हिसाब से खेलूंगा. अगर गेंद टर्न हो रही है और पिच पर रुक कर आ रही है, तो मैं एक और दो रन के लिए गेंद को हल्के हाथों से खेलूंगा.'
INDIA SEAL THE WIN! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) September 22, 2026
A disciplined bowling effort gets the job done as #TeamIndia defeats Japan in a five-over thriller! 🥵#JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/xnAdl6O0OA
अय्यर ने कहा, 'मैं हमेशा कहता हूं कि पांच ओवर के मैच का नतीजा किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है. आज जापानी टीम ने जिस तरह का रवैया दिखाया, वह शानदार था. मुझे लगता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हमारे लिए भी इस विकेट पर खेलना एक अच्छा अभ्यास रहा.'
'हमें अपनी क्रिकेट टीम पर गर्व है'
जापान के कप्तान केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग ने कहा, 'हमें इस बात पर गर्व है कि हम दुनिया की सबसे अच्छी टीम को आखिरी गेंद तक कड़ी टक्कर दे पाए. हमें अपनी क्रिकेट टीम पर गर्व है. जो लोग पूरी रात इस मैदान पर काम कर रहे थे, उन्हीं की वजह से यह मैच हो पाया.'
IT WENT DOWN TO THE FINAL BALL! 🤯#TeamIndia hold their nerve to seal a thrilling 2-run win over Japan! 💪#JPNvIND #SuzukiCup pic.twitter.com/QpdnKjxl0I— Star Sports (@StarSportsIndia) September 22, 2026
टीम इंडिया का अगला मैच
टीम इंडिया अब नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में नजर आएगी जिसमें वह 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल चरण से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. महिला क्रिकेट की प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई. जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है.