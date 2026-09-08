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IND vs JPN: जापान ने भारत के खिलाफ खेलने वाली टीम का किया ऐलान, जानें किसे खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान?

जापान ने भारत के खिलाफ खेलने वाली टीम का किया ऐलान ( IANS/AFP )