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IND vs JPN: जापान ने भारत के खिलाफ खेलने वाली टीम का किया ऐलान, जानें किसे खिलाड़ी को बनाया गया कप्तान?

भारत और जापान राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न में एक टी20 मैच खेलने वाले हैं.

IND vs JPN T20I Match
जापान ने भारत के खिलाफ खेलने वाली टीम का किया ऐलान (IANS/AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 2:31 PM IST

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IND vs JPN T20I: भारत और जापान की क्रिकेट टीमें पहली बार आमने सामने होने वाली हैं. ये ऐतिहासिक टी20 मैच 22 सितंबर को एशियन गेम्स शुरू होने से पहले जापान में खेला जाएगा. ये एक मैच दोनों देशे के बीच संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न में खेला जाएगा.

इस ऐतिहासि मैच के लिए जापान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, और उसी टीम को बरकरार रखा है जो एशियन गेम्स में भी भाग लेगी. टीम का कप्तान टी20 इंटरनेशनल में जापान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग को बनाया गया है.

इसके अलावा स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर जेक कुसुडा-नायरन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. कप्तान के अलावा, इब्राहिम ताकाहाशी और डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब दो अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा T20I मैच खेले हैं. सुयोशी ताकाडा, जिन्होंने पहली बार 2013 में ICC ईस्ट एशिया-पैसिफिक T20 चैंपियनशिप में जापान के लिए खेला था, की भी वापसी हुई है.

ICC ने एक बयान में कहा, 'टीम वही है जिसे नागोया में दो दिन बाद शुरू होने वाले एशियाई खेलों के अभियान के लिए चुना गया था.' इसमें आगे कहा गया, 'एशियाई खेलों की तैयारी के तहत, टीम ने उन खिलाड़ियों को शामिल नहीं करने का फैसला किया है जो ICC नियमों के तहत T20I खेलने के योग्य हैं लेकिन एशियाई खेलों के नियमों के तहत योग्य नहीं हैं.'

दो बार की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम का अभी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन उम्मीद है कि इस मैच में वहीं खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे जिनको एशियन गेम्स के लिए चुना गया है. बात दें की भारतीय टीम ऐशियन गेम्स में अपने अभियान का आगाज सीधा क्वार्टरफाइनल से करेगी.

सुजुकी कप
भारत और जापान के बीच होने वाला ये एक मैच 'सुजुकी कप' नाम से खेला जाएगा. यह मैच 'स्पोर्ट 75' की शुरुआत करने वाला मुख्य कार्यक्रम है. यह एक व्यापक द्विपक्षीय पहल है जो जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर सम्मेलन समझौते से शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य खेल के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना है.

BCCI ने खुशी का इजहार किया
हाल ही में BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने भारत और जापान के ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने कहा, 'भारत और जापान के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और दोस्ती है. हमें खुशी है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न में क्रिकेट भी शामिल होगा. हम इस मैच को संभव बनाने के लिए जापान क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) की कोशिशों के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं.'

जापान की टीम
केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंजे, बेंजामिन इतो-डेविस, एलेस्टर काडोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुडा-नायरन, वातारू मियाउची (विकेटकीपर), रियो सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेटकीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, सुयोशी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लचलान यामामोटो-लेक

एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी.

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