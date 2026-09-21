IND vs JAP: ना जियो ना सोनी, जानें फिर कहां होगी भारत-जापान टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
IND vs JAP T20 इंटरनेशनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
Published : September 21, 2026 at 5:37 PM IST
IND vs JAP T20I: दो बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया 22 सितंबर को जापान के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच खेलने वाली है. ये ऐतिहासिक मैच भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न के तौर पर खेला जा रहा है. इस खेल का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है.
ये मैच जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इसके बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देगा. जिसमें भारत अपने अभियान का आगाज 28 सितंबर से क्वार्टर फाइनल मैच के साथ करेगा.
भारत और जापान के बीच होने वाले इस मैच का नाम 'सुजुकी कप' रखा गया है. जापानी क्रिकेट के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है, जिसकी उन्हें तलाश थी. भारत के खिलाफ यह एकमात्र मैच न केवल एक मुकाबला है, बल्कि यह 'लैंड ऑफ द राइजिंग सन' (जापान) में इस खेल के प्रति लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ा सकता है.
A new innings of friendship! 🇮🇳✨🇯🇵— Star Sports (@StarSportsIndia) September 21, 2026
75 years of friendship celebrated right on the 22-yard pitch!
Watch #JPNvIND T20I #SuzukiCup 👉 TUE, 22nd SEP, 9:30 AM on Star Sports 1 and Star Sports 1 Hindi! pic.twitter.com/T4GMHUbRr2
जापान की टीम
जापान इंटरनेशनल क्रिकेट में एक उभरता हुआ नाम है. ICC T20 रैंकिंग में अभी 41वें नंबर पर मौजूद जापान की टीम की कप्तानी केंडल काटोवाकी-फ्लेमिंग कर रहे हैं. T20 इंटरनेशनल में जापान के लिए सबसे ज्यादा रन और शतक उन्हीं के नाम हैं. उनके साथ-साथ, इब्राहिम ताकाहाशी और डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब दो अन्य अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनके नाम 50 से ज्यादा T20I मैच खेलने का अनुभव है.
Touchdown Tokyo 🛬— BCCI (@BCCI) September 21, 2026
All smiles as #TeamIndia has arrived for their historic one-off T20I against Japan and the #AsianGames 2026 campaign 🙌 pic.twitter.com/GfoJBVVknY
वहीं भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उनके डिप्टी होंगे. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, वहीं वैभव सूर्यवंशी अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से मैदान पर धूम मचाने की कोशिश करेंगे.
हालांकि सबकी नजरें इस बात पर भी होंगी कि क्या भारत सूर्यवंशी को मौका देता है या नहीं. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू T20I सीरीज में बेंच पर बिठाया गया था, जिसमें संजू सैमसन ने दो अर्धशतक लगाकर अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि अभिषेक शर्मा ने शानदार खेल दिखाया था.
Konnichiwa, Japan 🇯🇵— FanCode (@FanCode) September 18, 2026
India vs Japan on a cricket field wasn’t on our 2026 bingo card, but we are SO here for it 🔥
Witness history in making as India taken on Japan in an one-off T20I clash LIVE on FanCode 📲#JPNvIND pic.twitter.com/QOpExMkwEw
IND vs JAP: मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ये ऐतिहासिक मैच जापान के स्थानीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे होगा. जबकि टॉस 9 बजे होगा. भारतीय प्रशंसक इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
IND vs JAP: दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, विपराज निगम.
जापान: केंडल कादोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिन्ज, बेंजामिन इतो-डेविस, एलेस्टर कादोवाकी-फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, जेक कुसुदा-नायरन, वतारू मियाउची (विकेटकीपर), रेओ सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेटकीपर), शोमा सुगया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी-मैककॉम्ब, त्सुयोशी तकादा, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लाचलान यामामोटो-झील.