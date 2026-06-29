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IND vs IRE T20 Series: श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड टीम की तारीफ में बोली ये बड़ी बात

IND vs IRE T20 Series: पहले मैच में 34 रन से जीत के बाद मेजबान आयरलैंड ने दूसरा टी20 मैच एक रन से जीत लिया

श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड टीम की तारीफ की
श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड टीम की तारीफ की (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 10:20 AM IST

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IND vs IRE T20 Series: आयरलैंड ने भारत को दो मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. मेजबान टीम ने सीरीज के पहले मैच में 182 रन बनाकर 34 रनों से जीत हासिल की जबकि रविवार (28 जून) को खेले गए दूसरे मैच में 154 रन बनाकर एक रन से जीत दर्ज की.

सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिच को बखूबी भांपने और रणनीति पर सटीक अमल करने के लिये आयरलैंड की तारीफ की. अय्यर ने मैच के बाद कहा, 'अच्छी श्रृंखला नहीं रही लेकिन आयरलैंड की तारीफ करनी होगी. उन्हें पता था कि विकेट कैसा होगा और उन्होंने रणनीति पर बखूबी अमल किया.'

16 T20I सीरीज जीतने का सिलसिला टूटा
दूसरे मैच में दो बार की T20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम को एक रन से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही 2023 से चली आ रही लगातार 16 T20I सीरीज जीतने का सिलसिला भी टूट गया. इसका मतलब यह भी था कि भारत के नए T20I कप्तान बनने के बाद अय्यर को अपनी पहली सीरीज हार का सामना करना पड़ा.

'बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर रही'
अय्यर ने ये भी कहा, 'मुझे लगता है कि आज गेंदबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया. लेकिन हमारी बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर रही. हम पिच के बर्ताव को समझने और सिंगल्स को डबल्स में बदलने के मामले में थोड़े पीछे रह गए. मुझे लगता है कि उस मामले में उन्होंने निश्चित रूप से हमें पीछे छोड़ दिया.'

'सच कहूं तो, यह सीरीज बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने कैसा खेल दिखाया. मुझे लगता है कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया और उन्हें पिच के बर्ताव के बारे में बहुत अच्छी समझ थी, साथ ही उनकी फील्डिंग भी शानदार थी. इसलिए उन्हें शानदार जीत के लिए बधाई.'

डेब्यूटेंट की तारीफ की
टी20 में पदार्पण करने पर तीन विकेट लेने वाले प्रिंस यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'उसे आईपीएल का काफी अनुभव है، और वह उसी लय को यहां भी लेकर आए हैं.' प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए. सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे के बारे में अय्यर ने कहा, 'यह उनका पहला मैच था, लेकिन वे निश्चित रूप से इससे सीखेंगे.'

आयरलैंड के कप्तान ने क्या कहा?
वहीं ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने कहा, 'मुझे यकीन ही नहीं हो रहा. मैने खिलाड़ियों से कहा था कि हमें साबित करना है कि पहले मैच की जीत तुक्का नहीं थी और उन्होंने यह मैच भी जीतकर वही किया. हमने दिखा दिया कि क्रिकेट सरल भी हो सकता है, उसे पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है.'

मैच की बात करे तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए आयरलैंड को 154 रनों पर ही रोक दिया. लेकिन वो 155 रनों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके, क्योंकि वो 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 153 रन ही बना सके.

टीम इंडिया की अगली सीरीज
भारतीय टीम अब इंग्लैंड से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. जिसका पहला मैच 1 जुलाई को डरहम खेला जाएगा. इसके बाद टीम अपने बाकी मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड (4 जुलाई), नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज (7 जुलाई), ब्रिस्टल के सीट यूनिक स्टेडियम (9 जुलाई) और साउथेम्प्टन के रोज बाउल (11 जुलाई) में खेलेगी.

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