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टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, टी20 स्क्वाड से दो खिलाड़ी हुए बाहर

माना जा रहा है कि रेड्डी को इस चोट से उबरने में कम से कम चार सप्ताह या अधिक भी लग सकते हैं. इसलिए उनका इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भी खेलाना मुश्किल है. जो एक जुलाई से शुरू होगी.

बीसीसीआई के मेडिकल बुलेटिन में कहा गया, 'नीतिश कुमार रेड्डी आयरलैंड श्रृंखला से बाहर हैं. एमआरआई से पता चला है कि उनकी बायीं जांघ की मांसपेशियों में सूजन है. उन्हें आगे आकलन के लिये बीसीसीआई के सीओई जाने को कहा गया है.'

इस बीच ये रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि टीम के हरफनमौला नीतिश रेड्डी चोट के कारण टी20 स्क्वाड से बाहर हो गए हैं. उन्हें हार्दिक पंड्या की जगह टीम में रखा गया था जो चोट के कारण वनडे में पूरे दस ओवर डालने की स्थिति में नहीं हैं.

हैदराबाद: भारतीय टीम अपने घर पर अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने के बाद इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे के लिए रवाना हो चुकी है. जहां वो कुल 7 टी20 मैचों की सीरीज खेलेंगे. आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मैच जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैच होंगे.

रिप्लेसमेंट

पुरुष चयन समिति ने नितीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को टीम में चुना है. सूर्यांश को श्रीलंका में हाल ही में हुई ट्राई-सीरीज में इंडिया A के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में बुलाया गया है. 23 साल के इस खिलाड़ी ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए पांच मैचों में 147 रन बनाए और गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए पूरे टूर्नामेंट में 23 ओवर फेंके. वे 2024-25 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई की टीम के अहम खिलाड़ियों में से एक थे. उन्होंने निचले मिडिल ऑर्डर में 251.92 के स्ट्राइक रेट से 131 रन बनाए थे.

वरुण चक्रवर्ती भी बाहर

इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया था कि मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अभी भी अपनी चोट से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए उनको भी आयरलैंड दौरे से लिए टीम से बाहर कर दिया गया है. वरुण IPL 2026 में बाएं पैर में चोट लगने के बाद से बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखे हुए हैं. हालांकि बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का कोई ऐलान नहीं किया है.

आयरलैंड के खिलाफ भारतीय T20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

भारत के खिलाफ आयरलैंड की T20I सीरीज का शेड्यूल