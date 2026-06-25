ETV Bharat / sports

पढ़ाई करने गए थे आयरलैंड, अब क्रिकेट टीम में हुआ सिलेक्शन, भारत के खिलाफ T20 SERIES उतरेंगे टोंक के जय मूंदड़ा

टोंक : राजस्थान के जय मूंदड़ा का चयन आयरलैंड की क्रिकेट टीम में हुआ है. टोंक के रहने वाले जय 26 जून से होने वाली T20 सीरीज में भारत के खिलाफ खेल सकते हैं. 28 साल के जय 2021 में एम.टेक की पढ़ाई करने स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड गए थे. इसी दौरान वहां नौकरी की और साल 2025 में उन्हें आयरलैंड की नागरिकता मिल गई. आक्रामक बॉलिंग और शानदार बैटिंग के लिए उनका आयरलैंड की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है.

टोंक शहर में रहने वाले उनका परिवार इस अचीवमेंट पर बहुत खुश है. जय की मां ने कहा बेटे ने उनका सपना सच किया है. जय के भाई भी स्वीडन की टीम के लिए खेलते हैं. जय के पिता गिरिराज मूंदड़ा का निधन हो चुका है. अब बेटा आयरलैंड की क्रिकेट टीम में खेल रहा है. देश में उसकी चर्चा हो रही है. यह हमारे लिए गर्व का पल है. जय के पापा का सपना था कि वह बड़ा क्रिकेटर बने. आज उनका सपना पूरा हो गया है. अगर वे आज हमारे बीच होते तो अपने बेटे की सफलता पर बेहद गर्व महसूस करते.

इसे भी पढ़ें: 12 साल बाद राजस्थान को मिला नया टेस्ट क्रिकेटर, श्रीगंगानगर के मानव सुथार ने किया डेब्यू

टोंक का बेटा खेलेगा आयरलैंड टीम में : छोटी बहन मानसी ने बताया आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम में भाई के सिलेक्शन की खबर पर हम सब खुशी से झूम उठे है. मानसी ने बताया कि भैया बचपन में बहुत शरारती थे. कई बार मुझे डांट देते थे तो मैं रोने लगती थी और फिर पापा उन्हें डांटते थे. हम दोनों ने बचपन में खूब मस्ती की है अब वे विदेश में रहते हैं तो उनकी बहुत याद आती है. जय के ताऊ कन्हैयालाल मूंदड़ा ने बताया परिवार में पहले कोई पेशेवर क्रिकेटर नहीं है. भतीजे जय और मेरे बेटे अजय मूंदड़ा को बचपन से क्रिकेट का जुनून था. परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया. जय ने कोरोना काल से पहले बेंगलुरु में भी क्रिकेट की ट्रेनिंग ली थी. जय आयरलैंड की तरफ से खेल रहा है. वहीं उनका बेटा अजय भी स्वीडन क्रिकेट मैच खेलता है.

मां बोलीं- बेटे ने पिता का सपना पूरा कर दिया : फैमिली बिजनेस संभालने वाली जय की मां विद्या ने कहा जय के पिता गिरिराज मूंदड़ा का निधन हो चुका है. अब बेटा आयरलैंड की क्रिकेट टीम में खेल रहा है. देश में उसकी चर्चा हो रही है, यह हमारे लिए गर्व का पल है. जय के पापा का सपना था कि वह बड़ा क्रिकेटर बने. आज उनका सपना पूरा हो गया है. अगर वे आज हमारे बीच होते तो अपने बेटे की सफलता पर बेहद गर्व महसूस करते. मां विद्या ने बताया कि भारत की जगह आयरलैंड से खेल रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उसकी मेहनत को पहचान मिली और उसे राष्ट्रीय टीम में जगह मिली.