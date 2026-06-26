श्रेयस अय्यर बने भारतीय टी20 टीम के 15वें कप्तान, देखें सहवाग से सूर्या तक की पूरी लिस्ट
टीम इंडिया के T20 कप्तानों की पूरी लिस्ट यहां देखें. धोनी, रोहित और सूर्या के नाम दर्ज है खास उपलब्धि.
Published : June 26, 2026 at 4:12 PM IST
Team India T20 Captain List: जब भारत ने 2026 की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी कर रहे थे. उस समय किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सूर्या को कप्तानी से हटाने के साथ साथ टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. इसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बना दिया गया, जो कि टीम के 15वें कप्तान होंगे. आइए जानते हैं कि अब तक किस किस खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है.
वीरेंद्र सहवाग पहले कप्तान थे
वीरेंद्र सहवाग T20 इंटरनेशनल में भारत के पहले कप्तान थे. हालांकि, उन्होंने केवल एक मैच में टीम की कप्तानी की, जिसमें टीम को जीत मिली. उसके बाद, एम.एस. धोनी कप्तान बने. उन्होंने लंबे समय तक टीम की कप्तानी की. हालांकि, इस दौरान कई अन्य खिलाड़ियों ने भी कप्तान की भूमिका निभाई. धोनी ने अपने करियर में कुल 70 मैचों में टीम की कप्तानी की और उनमें से 42 जीते. सुरेश रैना ने तीन मैचों में टीम की कप्तानी की और सभी जीते. अजिंक्य रहाणे ने दो मैचों में टीम की कप्तानी की और एक मैच जीते.
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कोहली का दौर
इसके बाद विराट कोहली का दौर आया. उन्होंने भी लंबे समय तक टीम की कप्तानी की. कोहली ने 48 मैचों में टीम की कप्तानी की और 32 मैच जीते. इस दौरान कुछ खिलाड़ियों ने भी कप्तान की भूमिका निभाई. शिखर धवन ने तीन मैचों में टीम की कप्तानी की और एक मैच जीता. ऋषभ पंत ने चार मैचों में टीम की कप्तानी की और दो मैच जीते. केएल राहुल ने एक मैच में टीम की कप्तानी की और वह मैच जीता. जसप्रीत बुमराह और ऋतुराज गायकवाड़ ने दो-दो मैचों में टीम की कप्तानी की और उन्हें जीता.
रोहित-सूर्या ने भी की कप्तानी
रोहित शर्मा ने कुल 62 मैचों में टीम की कप्तानी की और 50 मैच जीते. हार्दिक पांड्या ने 16 मैचों में टीम की कप्तानी की और 10 मैच जीते. शुभमन गिल ने भी पांच मैचों में टीम की कप्तानी की और उनमें से चार जीते. इसके बाद सूर्यकुमार यादव का नंबर आया.
सूर्यकुमार यादव ने 50 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिनमें से 42 में जीत हासिल की. उनकी कप्तानी में भारत ने 2026 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अब वह टीम से बाहर हैं. जब श्रेयस अय्यर 26 जून की शाम को आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, तो वह भारत के 15वें T20 कप्तान होंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है और वह कितने समय तक कप्तान बने रहते हैं.
All set for a new beginning 🫡— BCCI (@BCCI) June 25, 2026
Captain @ShreyasIyer15 addresses his first team huddle as #TeamIndia commence training at Belfast.#IREvIND pic.twitter.com/R1G2LMj2Zm
तीन कप्तानों के नाम है वर्ल्ड कप की ट्राफी
इन 14 कप्तानों में से केवल तीन कप्तान ऐसे रहे हैं, जो भारत को टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाने में सफल रहे. जिसमें एम-एस धोना (2007), रोहित शर्मा (2024) और सूर्यकुमार यादव (2025) का नाम शामिल है.
टीम इंडिया के T20 कप्तानों की पूरी लिस्ट
|कप्तान
|वर्ष
|मैच
|जीत
|हार
|वीरेंद्र सहवाग
|2006
|1
|1
|0
|एम-एस धोनी
|2007-2016
|72
|41
|28
|सुरेश रैना
|2010–2011
|3
|3
|0
|अजिंक्य रहाणे
|2015
|2
|1
|1
|विराट कोहली
|2017–2021
|50
|30
|16
|रोहित शर्मा
|2017–2024
|62
|49
|12
|शिखर धवन
|2021
|3
|1
|2
|केएल राहुल
|2022
|1
|1
|0
|ऋषभ पंत
|2022
|5
|2
|2
|हार्दिक पांड्या
|2022–2023
|16
|10
|5
|जसप्रीत बुमराह
|2023
|2
|2
|0
|रुतुराज गायकवाड़
|2023
|5
|4
|1
|सूर्यकुमार यादव
|2023–2026
|52
|40
|8
|शुभमन गिल
|2024
|5
|4
|1
|श्रेयस अय्यर
|2026
|वर्तमान
|0
|0