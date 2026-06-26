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श्रेयस अय्यर बने भारतीय टी20 टीम के 15वें कप्तान, देखें सहवाग से सूर्या तक की पूरी लिस्ट

टीम इंडिया के T20 कप्तानों की पूरी लिस्ट यहां देखें. धोनी, रोहित और सूर्या के नाम दर्ज है खास उपलब्धि.

श्रेयस अय्यर बने भारतीय टी20 टीम के 15वें कप्तान
श्रेयस अय्यर बने भारतीय टी20 टीम के 15वें कप्तान (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
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Team India T20 Captain List: जब भारत ने 2026 की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी कर रहे थे. उस समय किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सूर्या को कप्तानी से हटाने के साथ साथ टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. इसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बना दिया गया, जो कि टीम के 15वें कप्तान होंगे. आइए जानते हैं कि अब तक किस किस खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है.

वीरेंद्र सहवाग पहले कप्तान थे
वीरेंद्र सहवाग T20 इंटरनेशनल में भारत के पहले कप्तान थे. हालांकि, उन्होंने केवल एक मैच में टीम की कप्तानी की, जिसमें टीम को जीत मिली. उसके बाद, एम.एस. धोनी कप्तान बने. उन्होंने लंबे समय तक टीम की कप्तानी की. हालांकि, इस दौरान कई अन्य खिलाड़ियों ने भी कप्तान की भूमिका निभाई. धोनी ने अपने करियर में कुल 70 मैचों में टीम की कप्तानी की और उनमें से 42 जीते. सुरेश रैना ने तीन मैचों में टीम की कप्तानी की और सभी जीते. अजिंक्य रहाणे ने दो मैचों में टीम की कप्तानी की और एक मैच जीते.

कोहली का दौर
इसके बाद विराट कोहली का दौर आया. उन्होंने भी लंबे समय तक टीम की कप्तानी की. कोहली ने 48 मैचों में टीम की कप्तानी की और 32 मैच जीते. इस दौरान कुछ खिलाड़ियों ने भी कप्तान की भूमिका निभाई. शिखर धवन ने तीन मैचों में टीम की कप्तानी की और एक मैच जीता. ऋषभ पंत ने चार मैचों में टीम की कप्तानी की और दो मैच जीते. केएल राहुल ने एक मैच में टीम की कप्तानी की और वह मैच जीता. जसप्रीत बुमराह और ऋतुराज गायकवाड़ ने दो-दो मैचों में टीम की कप्तानी की और उन्हें जीता.

रोहित-सूर्या ने भी की कप्तानी
रोहित शर्मा ने कुल 62 मैचों में टीम की कप्तानी की और 50 मैच जीते. हार्दिक पांड्या ने 16 मैचों में टीम की कप्तानी की और 10 मैच जीते. शुभमन गिल ने भी पांच मैचों में टीम की कप्तानी की और उनमें से चार जीते. इसके बाद सूर्यकुमार यादव का नंबर आया.

सूर्यकुमार यादव ने 50 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की है, जिनमें से 42 में जीत हासिल की. ​​उनकी कप्तानी में भारत ने 2026 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन अब वह टीम से बाहर हैं. जब श्रेयस अय्यर 26 जून की शाम को आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, तो वह भारत के 15वें T20 कप्तान होंगे. यह देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान के तौर पर उनका प्रदर्शन कैसा रहता है और वह कितने समय तक कप्तान बने रहते हैं.

तीन कप्तानों के नाम है वर्ल्ड कप की ट्राफी
इन 14 कप्तानों में से केवल तीन कप्तान ऐसे रहे हैं, जो भारत को टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाने में सफल रहे. जिसमें एम-एस धोना (2007), रोहित शर्मा (2024) और सूर्यकुमार यादव (2025) का नाम शामिल है.

टीम इंडिया के T20 कप्तानों की पूरी लिस्ट

कप्तानवर्षमैचजीतहार
वीरेंद्र सहवाग2006110
एम-एस धोनी2007-201672 4128
सुरेश रैना 2010–2011 33 0
अजिंक्य रहाणे 2015211
विराट कोहली 2017–2021 50 30 16
रोहित शर्मा 2017–2024624912
शिखर धवन2021 312
केएल राहुल 20221 1 0
ऋषभ पंत 20225 2 2
हार्दिक पांड्या 2022–2023 16 10 5
जसप्रीत बुमराह 2023 2 2 0
रुतुराज गायकवाड़ 20235 4 1
सूर्यकुमार यादव2023–2026 52 40 8
शुभमन गिल 20245 4 1
श्रेयस अय्यर 2026वर्तमान00

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