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श्रेयस अय्यर बने भारतीय टी20 टीम के 15वें कप्तान, देखें सहवाग से सूर्या तक की पूरी लिस्ट

Team India T20 Captain List: जब भारत ने 2026 की शुरुआत में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब सूर्यकुमार यादव टीम की कप्तानी कर रहे थे. उस समय किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सूर्या को कप्तानी से हटाने के साथ साथ टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा. इसके बाद श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का नया T20 कप्तान बना दिया गया, जो कि टीम के 15वें कप्तान होंगे. आइए जानते हैं कि अब तक किस किस खिलाड़ियों ने T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है.

वीरेंद्र सहवाग पहले कप्तान थे

वीरेंद्र सहवाग T20 इंटरनेशनल में भारत के पहले कप्तान थे. हालांकि, उन्होंने केवल एक मैच में टीम की कप्तानी की, जिसमें टीम को जीत मिली. उसके बाद, एम.एस. धोनी कप्तान बने. उन्होंने लंबे समय तक टीम की कप्तानी की. हालांकि, इस दौरान कई अन्य खिलाड़ियों ने भी कप्तान की भूमिका निभाई. धोनी ने अपने करियर में कुल 70 मैचों में टीम की कप्तानी की और उनमें से 42 जीते. सुरेश रैना ने तीन मैचों में टीम की कप्तानी की और सभी जीते. अजिंक्य रहाणे ने दो मैचों में टीम की कप्तानी की और एक मैच जीते.

कोहली का दौर

इसके बाद विराट कोहली का दौर आया. उन्होंने भी लंबे समय तक टीम की कप्तानी की. कोहली ने 48 मैचों में टीम की कप्तानी की और 32 मैच जीते. इस दौरान कुछ खिलाड़ियों ने भी कप्तान की भूमिका निभाई. शिखर धवन ने तीन मैचों में टीम की कप्तानी की और एक मैच जीता. ऋषभ पंत ने चार मैचों में टीम की कप्तानी की और दो मैच जीते. केएल राहुल ने एक मैच में टीम की कप्तानी की और वह मैच जीता. जसप्रीत बुमराह और ऋतुराज गायकवाड़ ने दो-दो मैचों में टीम की कप्तानी की और उन्हें जीता.