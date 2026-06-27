ETV Bharat / sports

IND vs IRE: क्या वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में मौका मिलेगा? पूर्व चीफ सिलेक्टर ने दिया ये जवाब

वैभव सूर्यवंशी और रवि बिश्नोई ( IANS )