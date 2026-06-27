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IND vs IRE: क्या वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में मौका मिलेगा? पूर्व चीफ सिलेक्टर ने दिया ये जवाब

IND vs IRE 2nd T20: भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच 28 जून को खेला जाएगा.

वैभव सूर्यवंशी और रवि बिश्नोई
वैभव सूर्यवंशी और रवि बिश्नोई (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 5:27 PM IST

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IND vs IRE 2nd T20: क्या वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिलेगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. पहले मैच 15 वर्षीय खिलाड़ी को टीम में नहीं चुना गया था. कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था कि दुर्भाग्य से वह आज नहीं खेल रहे हैं. हमारी टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए पिछली कुछ सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है. इसलिए फिलहाल हम उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा जता रहे हैं.

पहले मैच में भारत को 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. अब सीरीज हारने से बचने के भारत को दूसरा और अंतिम मैच हर हाल में जीतना होगा. जो 28 जून को खेला जाएगा. लेकिन उससे पहले फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या वैभव इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में चुना जाएगा या नहीं. इस बारे में कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि वैभव को ड्रेसिंग रूम में रहना भी बड़ी बात है. वो वहीं बैठकर भी बहुत कुछ सीख सकते हें. जब उनका समय आएगा तो वो जरूर खेलेंगे.

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मचै को बाउंड्री लाइन से बैठकर देखते हुए वैभव
आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मचै को बाउंड्री लाइन से बैठकर देखते हुए वैभव (IANS)

अगर मौका मिला तो...
वैभव को अगर प्लेइंग-11 में जगह मिलती है तो फिर संजू सैमसन या ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. ये दोनों खिलाड़ी पहले मैच में फ्लॉप रहे थे. ज्यादा चांस ये है कि टीम मैनेजमेंट सैमसन की की जगह वैभव को मौका देने पर विचार कर रहा है.

पूर्व चीफ सिलेक्टर ने क्या कहा?
भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व चीफ सिलेक्टर दिलीप वेंगसरकर का मानना है कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी उनकी बेहतरीन ‘हैंड-आई कोऑर्डिनेशन’ के कारण बेहद खास और अविश्वसनीय नजर आती है.

वेंगसरकर को उम्मीद है कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम में पदार्पण का मौका मिलने पर सूर्यवंशी उसका पूरा फायदा उठाएंगे. उन्होंने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि वैभव को मौका मिलेगा और जब भी मिलेगा, वह उसे पूरी तरह भुनाएगा. वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और उसकी बल्लेबाजी वाकई हैरत में डालने वाली है.'

उन्होंने आगे कहा, 'उसमें अपार क्षमता है. वह कुछ ऐसे शॉट खेलता है, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. उसकी बल्लेबाजी की शैली बिल्कुल अलग है. शानदार बैट स्विंग, और हैंड-आई कोऑर्डिनेशन की बदौलत वह आसानी से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा सकता है. टी20 क्रिकेट में उसने शानदार प्रदर्शन किया है.'

IND vs IRE: क्या वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में मौका मिलेगा?
IND vs IRE: क्या वैभव सूर्यवंशी को अगले मैच में मौका मिलेगा? (IANS)

टेस्ट में भी अच्छा करेंगे
सूर्यवंशी के टेस्ट क्रिकेट में भविष्य के बारे में पूछे जाने पर वेंगसरकर ने कहा, 'मैंने उसे लंबे प्रारूप में खेलते नहीं देखा है. लेकिन मुझे विश्वास है कि मौका मिलने पर वह वहां भी अच्छा प्रदर्शन करेगा.'

वैभव को सचिन से सीख लेने की सलाह
उन्होंने सूर्यवंशी को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से सीख लेने की सलाह देते हुए कहा, 'तेंदुलकर अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व नजर आते थे. वह शीर्ष स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे और इसी वजह से उनका चयन हुआ था.' उन्होंने कहा, 'तेंदुलकर बेहद अनुशासित, जुनूनी और लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे. सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए.'

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