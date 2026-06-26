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IND vs IRE: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में ना रखने पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

बेलफास्ट: भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने दो मैचों की सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच हर कोई वैभव सूर्यवंशी को देखना चाह रहा था. क्योंकि फैंस ये समझ रहे थे आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ वैभव को मौका मिल सकता है. लेकिन टॉस के समय ये पता चला की 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी को अभी और इंतजार करने पड़ेगा.

वहीं दूसरी तरफ लंबे समय बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर की इस प्रारूप में भारतीय कप्तान के रूप में यह पहली परीक्षा है. नए भारतीय कप्तान ने टॉस के समय कहा कि वैभव सूर्यवंशी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं.

सूर्यवंशी को टीम में शामिल नहीं किए जाने के बारे में पूछे जाने पर अय्यर ने कहा, 'दुर्भाग्य से नहीं (वह नहीं खेल रहे हैं). वह बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारी टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए पिछली कुछ श्रृंखलाओं में शानदार प्रदर्शन किया है. इसलिए फिलहाल हम उन्हीं खिलाड़ियों पर भरोसा जता रहे हैं, जिन्होंने पूरे सत्र में बेहतरीन खेल दिखाया है.' हालांकि अय्यर ने भी कहा कि वैभव को समय आने पर मौका जरूर मिलेगा.