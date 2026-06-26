IND vs IRE: वैभव के डेब्यू पर बड़ा संकट, पहले टी20 मैच पर मंडराया बारिश का खतरा
IND vs IRE 1st T20: भारत और आयरलैंड के बीच पहले टी20 मैच में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर पर होगी.
Published : June 26, 2026 at 3:14 PM IST
IND vs IRE Weather Reports: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला T20 सीरीज का पहला मैच आज, 26 जून को बेलफास्ट में खेला जाएगा. इस मैच में सबकी नजरें 15 साल के भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं.
उम्मीद है कि वो आज भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं. अगर वैभव आज मैदान पर उतरते हैं, तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. इस मामले में वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे. हालांकि, बेलफास्ट में आज खराब मौसम और मैच के दौरान बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से उनके डेब्यू का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है.
आज बेलफास्ट में मौसम कैसा रहेगा?
भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा, जबकि स्थानीय समय के अनुसार मैच दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा. मौसम रिपोर्ट के अनुसार, बेलफास्ट में दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच 56 प्रतिशत बारिश की संभावना है. इस वजह से मैच समय पर शुरू होने में देरी हो सकती है और खेल के दौरान भी बार-बार बारिश से मैच खलल पड़ सकता है.
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मैच के शुरुआती घंटों में भारी बारिश की संभावना
मौसम रिपोर्ट के अनुसार, दोपहर 1 बजे के आसपास बारिश की संभावना लगभग 50 प्रतिशत है, जो अगले दो घंटों में और बढ़ सकती है. आज दोपहर 2 बजे बेलफास्ट में बारिश की संभावना 59% और दोपहर 3 बजे 51% है. हालांकि, शाम 4 बजे के आसपास मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन इस वजह से खेल शुरू होने से पहले मैदान को सूखने में कुछ समय लगेगा. ऐसे में, बारिश के कारण भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मैच रद्द भी हो सकता है.
श्रेयस अय्यर पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे
आज के मैच में वैभव के अलावा भारतीय फैंस की नजर श्रेयस अय्यर पर भी होगी, क्योंकि वो आज पहली बार भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरेंगे. इससे पहले, सूर्यकुमार यादव T20 मैच में टीम के कप्तान थे, लेकिन कुछ समय से सूर्या अच्छी फॉर्म में नहीं हैं और रन नहीं बना पा रहे हैं. इसी वजह से उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है और टीम से भी बाहर कर दिया गया है. अब सूर्या की जगह श्रेयस अय्यर को भारतीय T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है. अब यह देखना होगा कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में कैसा प्रदर्शन करती है.
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भारत बनाम आयरलैंड हेड टू हेड
टी20 में आयरलैंड के खिलाफ भारत का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड शानदार रहा है. दोनों टीम 8 बार आमना सामने आई हैं और आठों बार भारत ही विजयी रहा है. पिछली बार दोनों टीमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं. भारत 2007 के बाद पहली बार स्टॉर्मोंट में कोई इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है.