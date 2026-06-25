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IND vs IRE: टीम इंडिया नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?

टीम इंडिया नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार ( IANS )