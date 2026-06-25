IND vs IRE: टीम इंडिया नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?
IND vs IRE Match Live Streaming: आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी के दौर का आगाज होगा.
Published : June 25, 2026 at 5:05 PM IST
Where to watch IND vs IRE T20 Series: मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत तीन साल बाद आयरलैंड का दौरा कर रही है और वो सीरीज जीतने के प्रबल दावेदार भी हैं, लेकिन जब भारत 26 जून को पहले टी20 मैच में आयरलैंड का सामना करेगा, तो सबकी नजरें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर होगी.
श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है. वो दिसंबर 2023 के बाद पहली बार भारत के T20I सेटअप में लौट रहे हैं. सूर्यकुमार यादव से कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के बाद, अय्यर अपनी सफल IPL कप्तानी के अनुभव और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ अच्छे तालमेल का फायदा उठाकर एक बेहद आक्रामक मिडिल ऑर्डर को संभालने की कोशिश करेंगे, जिसमें खुद अय्यर, किशन और उप-कप्तान तिलक वर्मा शामिल हैं.
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वैभव पर होगी सबकी नजर
इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार IPL 2026 सीजन और श्रीलंका के दाम्बुला में 50 ओवरों की ट्राई-सीरीज के फाइनल में इंडिया A के लिए 29 गेंद में 94 रन बनाने के बाद, सूर्यवंशी ऐतिहासिक इंटरनेशनल डेब्यू के करीब हैं. लेकिन टीम मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग-11 के चयन में बड़ी दुविधा पैदा हो गई है.
सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की बेहद सफल ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना पड़ सकता है. सैमसन को भारत की हालिया T20 वर्ल्ड कप जीत में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया था. इसके अलावा, ईशान किशन ने भी नंबर तीन पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका मतलब है कि युवा सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका देना आसान काम नहीं है.
TEAM INDIA HAVE REACHED IRELAND. 🇮🇳 pic.twitter.com/Eqajk9cJHT— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 24, 2026
आयरलैंड के लिए आसान नहीं होगा
वहीं दूसरी तरफ 12वीं रैंकिंग वाली आयरलैंड टीम गंभीर चोटों की समस्या से जूझते हुए इस सीरीज में उतर रही है. मेजबान टीम के पांच मुख्य खिलाड़ी-अनुभवी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग, मार्क अडेयर और जोश लिटिल-इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. इस वजह से लॉर्कन टकर को टीम का कप्तान बनाया गया है. जिनके सामने भारत जैसी टी20 चैंपियन टीम की मुश्किल चुनौती होगी.
IND vs IRE: हेड टू हेड रिकॉर्ड
टी20 में आयरलैंड के खिलाफ भारत का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड शानदार रहा है. दोनों टीम 8 बार आमना सामने आई हैं और आठों बार भारत ही विजयी रहा है. पिछली बार दोनों टीमें 2024 टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने हुई थीं. भारत 2007 के बाद पहली बार स्टॉर्मोंट में कोई इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है.
Sony poster for Vaibhav Sooryavanshi and Abhishek Sharma. pic.twitter.com/v3aHhkLxAd— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 24, 2026
IND vs IRE: भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच?
भारत और आयरलैंड के बीच दो टी20 मैचों की सीरीज का पहला शुक्रवार (26 जून) बेलफास्ट में स्टॉर्मोंट के सिविल सर्विस क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:00 बजे शुरू होगा. फैंस इस मैच को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स के चैनलों पर देख सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव की वेबसाइट और ऐप पर भी उपलब्ध होगी.
IND vs IRE: दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी.
आयरलैंड: लॉर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडेयर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, गैविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैक्कार्थी, जय मूंड्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन.
IRE vs IND: टी20 सीरीज का शेड्यूल
- पहला टी20 - 26 जून, बेलफास्ट - शाम 6 बजे
- दूसरा टी20 - 28 जून, बेलफास्ट - शाम 6 बजे