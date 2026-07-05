IND vs ENG: श्रेयस अय्यर को पहली जीत का इंतजार, लगातार तीसरी हार पर कही ये बात
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को चार मैचों में तीसरी हार का सामना करना पड़ा.
Published : July 5, 2026 at 3:25 PM IST
IND vs ENG 2nd T20: टी20 क्रिकेट में भारत का अजेय रहने का सिलसिला अचानक डगमगाने लगा है. टी20 वर्ल्ड कप जीतने और बिना कोई बाइलेटरल सीरीज हारे वर्ल्ड कप साइकल पूरा करने के कुछ ही महीनों बाद, भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया है जिसका उसे पहले अनुभव नहीं था.
श्रेयस अय्यर की टीम ने पिछले चार T20I मैचों में से सिर्फ एक में जीत हासिल की है. आयरलैंड के खिलाफ उसे दो मैचों की सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा. अब शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के हाथों उन्हें चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. लगभग 5 साल में पहली बार भारत लगातार 4 T20I मैचों में कोई जीत हासिल नहीं कर पाया है.
इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला T20I मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन दूसरे मैच में जैकब बेथेल की नाबाद 76 रनों की पारी की बदौलत मेजबान टीम ने 191 रनों का लक्ष्य एक ओवर पहले ही हासिल कर लिया.
Shreyas Iyer said, “I think we all know where it went away, but I don't want to pinpoint a particular player”. pic.twitter.com/Xe44gGT6MA— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 4, 2026
हार का कारण 17वां ओवर
इस हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'मुझे पता है कि मैच हमारे हाथ से कब निकला, लेकिन मैं किसी एक खिलाड़ी की ओर उंगली नहीं उठाना चाहता. 15वें ओवर के बाद मैच का रुख बदल गया और 17वें ओवर में मुकाबला पूरी तरह उनसे (इंग्लैंड) की तरफ चला गया.'
इंग्लैंड को आखिरी चार ओवर में 49 रन की जरूरत थी लेकिन बिश्नोई ने 17वें ओवर में दो नॉ बॉल के साथ 29 रन लुटा दिये और मैच पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल गया.
बिश्नोई के महंगे ओवर पर कप्तान ने कहा, 'उन्होंने नो-बॉल फेंकी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह इससे सीखेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगे.'
Jacob Bethell in the Ravi Bishnoi over. 🤯 pic.twitter.com/fpwYE8pg7f— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 4, 2026
उसे बल्लेबाजी करते देखना शानदार अनुभव
पंद्रह वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पर अय्यर ने कहा, 'उसका रवैया बिल्कुल बेखौफ है. उसे बल्लेबाजी करते देखना शानदार अनुभव है. पिछले कुछ महीनों में उसने जिस तरह का क्रिकेट खेला है, उसी आत्मविश्वास के साथ उसने इस स्तर पर भी खुद को साबित किया. उसका खेल आंखों को सुकून देने वाला है.'
घबराने की कोई बात नहीं है
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान किशन ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और टीम को अपनी दिशा पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, 'हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. अभी भी सुधार की गुंजाइश है. हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हम इन मैचों से कैसे बेहतर हो सकते हैं. जीत या हार से आपकी सोच पर भी बड़ा असर पड़ता है. हम सभी यहां समझदार हैं और हम यह पता लगा सकते हैं कि हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं.'
दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा.