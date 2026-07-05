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IND vs ENG: श्रेयस अय्यर को पहली जीत का इंतजार, लगातार तीसरी हार पर कही ये बात

श्रेयस अय्यर ( IANS )

IND vs ENG 2nd T20: टी20 क्रिकेट में भारत का अजेय रहने का सिलसिला अचानक डगमगाने लगा है. टी20 वर्ल्ड कप जीतने और बिना कोई बाइलेटरल सीरीज हारे वर्ल्ड कप साइकल पूरा करने के कुछ ही महीनों बाद, भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया है जिसका उसे पहले अनुभव नहीं था. श्रेयस अय्यर की टीम ने पिछले चार T20I मैचों में से सिर्फ एक में जीत हासिल की है. आयरलैंड के खिलाफ उसे दो मैचों की सीरीज में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा. अब शनिवार, 4 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के हाथों उन्हें चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. लगभग 5 साल में पहली बार भारत लगातार 4 T20I मैचों में कोई जीत हासिल नहीं कर पाया है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला T20I मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन दूसरे मैच में जैकब बेथेल की नाबाद 76 रनों की पारी की बदौलत मेजबान टीम ने 191 रनों का लक्ष्य एक ओवर पहले ही हासिल कर लिया. हार का कारण 17वां ओवर

इस हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'मुझे पता है कि मैच हमारे हाथ से कब निकला, लेकिन मैं किसी एक खिलाड़ी की ओर उंगली नहीं उठाना चाहता. 15वें ओवर के बाद मैच का रुख बदल गया और 17वें ओवर में मुकाबला पूरी तरह उनसे (इंग्लैंड) की तरफ चला गया.'