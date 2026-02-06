ETV Bharat / sports

U19 World Cup Final: आज मिलेगा युवा वर्ल्ड चैंपियन, भारत छठे तो इंग्लैंड दूसरे खिताब से एक कदम दूर

इंडिया बनाम इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल ( Getty Images )

U 19 World Cup Final Live Streaming: भारत शुक्रवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा और रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा. दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं और फाइनल में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेंगी. भारत के नाम पांच खिताब

भारत ने पहले पांच बार टूर्नामेंट का चैंपियन बना है (1999-2000, 2007-08, 2012, 2017-18 और 2021). अब वे छठा खिताब जीतने का लक्ष्य बना रहे हैं. टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है, उसने पांच टीमों को हराया है. उन्होंने USA को हराया, इसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड पर जीत हासिल करके ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहे. फिर भारत ने सुपर सिक्स में जिम्बाब्वे और कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराया. इंग्लैंड के नाम खिताब

इंग्लैंड ने 1998 में टूर्नामेंट जीता था, लेकिन तब से यह ट्रॉफी उनसे दूर रही है. टीम 2022 एडिशन के फाइनल में पहुंची थी, और यह भारत के खिलाफ था, लेकिन उन्हें चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. किसका पलड़ा भारी?