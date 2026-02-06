ETV Bharat / sports

U19 World Cup Final: आज मिलेगा युवा वर्ल्ड चैंपियन, भारत छठे तो इंग्लैंड दूसरे खिताब से एक कदम दूर

IND U19 vs ENG U19 World Cup Final: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच आज जिम्बाबवे में खेला जाएगा.

IND vs ENG U 19 World Cup Final
इंडिया बनाम इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 12:18 PM IST

U 19 World Cup Final Live Streaming: भारत शुक्रवार को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा और रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगा. दोनों टीमें अब तक टूर्नामेंट में अजेय रही हैं और फाइनल में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेंगी.

भारत के नाम पांच खिताब
भारत ने पहले पांच बार टूर्नामेंट का चैंपियन बना है (1999-2000, 2007-08, 2012, 2017-18 और 2021). अब वे छठा खिताब जीतने का लक्ष्य बना रहे हैं. टीम टूर्नामेंट में अजेय रही है, उसने पांच टीमों को हराया है. उन्होंने USA को हराया, इसके बाद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड पर जीत हासिल करके ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहे. फिर भारत ने सुपर सिक्स में जिम्बाब्वे और कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराया.

इंग्लैंड के नाम खिताब
इंग्लैंड ने 1998 में टूर्नामेंट जीता था, लेकिन तब से यह ट्रॉफी उनसे दूर रही है. टीम 2022 एडिशन के फाइनल में पहुंची थी, और यह भारत के खिलाफ था, लेकिन उन्हें चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

किसका पलड़ा भारी?

भारत अंडर-19 के खिलाफ खेले गए 55 मैचों में इंग्लैंड अंडर-19 टीम को 41 बार हार का सामना करना पड़ा है. यह दोनों टीमों के लिए 2022 के फाइनल का रीप्ले होगा क्योंकि वे शुक्रवार को खिताब के लिए एक-दूसरे के खिलाफ होंगी.

U 19 World Cup Final: कब और कहां देखें?
इंडिया बनाम इंग्लैंड U19 वर्ल्ड कप फाइनल हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, जो भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे से शुरू होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर उपलब्ध होगी जबकि टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

IND U19 vs ENG U19 Final: दोनों टीमों का स्क्वाड

भारतीय अंडर 19 टीम: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे(कप्तान), विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू(विकेटकीपर), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हरवंश पंगालिया, मोहम्मद एनान, उद्धव मोहन, किशन कुमार सिंह.

इंग्लैंड की अंडर 19 टीम: बेन डॉकिन्स, जोसेफ मूर्स, बेन मेयस, थॉमस रेव(कप्तान और विकेटकीपर), कैलेब फाल्कनर, राल्फी अल्बर्ट, फरहान अहमद, सेबेस्टियन मॉर्गन, जेम्स मिंटो, मैनी लम्सडेन, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, इसहाक मोहम्मद, ल्यूक हैंड्स, विल बेनिसन, अली फारूक.

