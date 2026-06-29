ETV Bharat / sports

वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है लेकिन... कोच ने सूर्यवंशी के डेब्यू पर दिया बड़ा अपडेट

Vaibhav Sooryavanshi Debut: वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 में 237.30 के जबरदस्त स्ट्राइक-रेट से 776 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड जीतने के बाद भारत की T20I टीम में शामिल किया गया था. लेकिन आयरलैंड दौरे पर सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला, और भारत को सीरीज में 2-0 से चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा. अब वैभव का डेब्यू चर्चा का विषय बन गया है.

सूर्यवंशी को सही समय का इंतजार करना होगा

टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रेयान टेन डेसकाटे ने भी इस विषय पर खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को तैयार हैं, लेकिन टीम में पहले से ही कई खिलाड़ी होने के कारण उन्हें अपने मौके के लिए सही समय का इंतजार करना होगा.

आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेयान ने कहा, 'वह (सूर्यवंशी) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन संजू सैमसन भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन महीने पहले हमें विश्व कप जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. उसका आईपीएल भी काफी अच्छा गया था. इसलिए खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनाए रखना और उन्हें यह संदेश देना महत्वपूर्ण है कि हम खिलाड़ियों को टीम में लंबी अवधि तक मौका देना चाहते हैं.'