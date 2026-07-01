IND vs ENG मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें भारत में कब और कहां देख सकेंगे मुकाबला?
IND vs ENG T20 live streaming: भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग, शेड्यूल, स्क्वाड, वेन्यू, और टेलीकास्ट की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.
Published : July 1, 2026 at 12:49 PM IST
IND vs ENG T20 Live Streaming: टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अपनी अगली टी20 सीरीज इंग्लैंड में खेलने के लिए तैयार है. पांच मैचों की सीरीज का पहला मैच आज (1 जुलाई) डरहम में चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा.
भारत इस सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज हारने के बाद उतरेगा. वहीं, इंग्लैंड ने 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2026 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत से सात रन से हारने के बाद से कोई T20I मैच नहीं खेला है. इंग्लैंड इस बड़े टूर्नामेंट में 'मेन इन ब्लू' (भारतीय टीम) से मिली हार का बदला लेने की कोशिश करेगा.
Setbacks don't define champions. Their response does.👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 1, 2026
Now it's time for #TeamIndia to roar in the Lion's Den. 🔥
Watch #ENGvIND 1st T20I, tonight at 9 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels. #SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #GroundTumharaJeetHamari2 pic.twitter.com/mNUYUPco0a
IND vs ENG: हेड टू हेड रिकॉर्ड
क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत का इंग्लैंड के खिलाफ दबदबा रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं. उनका पिछला मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में हुआ था, जिसमें भारत सात रन से जीता था.
IND vs ENG: सीरीज के वेन्यू
भारत और इंग्लैंड के बीच सभी पांच T20I मैच अलग-अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे. सीरीज का पहला मैच चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा. बाकी तीन मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज, ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड और साउथेम्प्टन के रोज बाउल में खेले जाएंगे.
Prepping for the big stage 💪— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 1, 2026
Watch #ENGvIND 1st T20I, tonight at 9 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels 📺#SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai pic.twitter.com/C2RR4hWilP
IND vs ENG: टी20 सीरीज का शेड्यूल
- 1 जुलाई - पहला T20I - रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट (रात 10 बजे)
- 4 जुलाई - दूसरा T20I - ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर (शाम 7 बजे)
- 7 जुलाई - तीसरा T20I - ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम (रात 10 बजे)
- 9 जुलाई - चौथा T20I - काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल (रात 10 बजे)
- 11 जुलाई - पांचवां T20I - द रोज बाउल, साउथेम्प्टन (शाम 7 बजे)
IND vs ENG: दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोश टोंग, ल्यूक वुड।
Game on! 🇮🇳💪— Star Sports (@StarSportsIndia) July 1, 2026
Will #TeamIndia start the 5-match T20I series with a win at Durham? 👀#ENGvIND 👉 1st T20I | WED, 1st JULY, 𝟗 𝐏𝐌 on JioHotstar pic.twitter.com/2SlcELq2X9
IND vs ENG: लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी
भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि भारत में मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.