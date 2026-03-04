ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप: भारत-इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल की हैट्रिक, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन ही बना पाया. ओपनर अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए, लेकिन विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाकर पारी को संभाला. फिर हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 33 गेंदों पर शानदार 63 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन सबसे अच्छे बॉलर रहे, उन्होंने तीन विकेट लिए.

IND vs ENG पहला सेमीफाइनल इन दोनों टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था. जहां इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और भारत की मजबूत बैटिंग लाइन-अप को कंट्रोल करने का शानदार काम किया.

खास बात ये है कि यह लगातार तीसरा एडिशन है जिसमें दोनों बड़ी टीमें आखिरी चार में आमने-सामने होंगी, इससे पहले टूर्नामेंट के पिछले दो एडिशन 2022 और 2024 के सेमीफाइनल में एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं. ये भी उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्ल्ड कप में जो भी टीम इंग्लैंड बनाम भारत सेमीफाइनल मुकाबले की विजेता रही है वही टीम ट्रॉफी जीतने में भी सफल रही.

IND vs ENG Semifinal: डिफेंडिंग चैंपियन भारत गुरुवार (5 मार्च) को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में दो बार के विजेता इंग्लैंड का सामना करेगा. ये छठी बार होगा जब ये दोनों टीमें टूर्नामेंट में आमने सामने होंगी. इससे पहले पांच बार भारत और इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप में भिड़ चुके हैं. जिसमें तीन बार भारत और दो बार इंग्लैंड विजेता रही है.

हालांकि, इसके बाद जो हुआ वह भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा हो गया. इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा. उन्होंने बिना कोई विकेट खोए टारगेट हासिल कर लिया और चार ओवर बाकी रहते मैच खत्म कर दिया. फिर उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया.

IND vs ENG दूसरा सेमीफाइनल

इसके दो साल बाद, दोनों टीमों के बीच दूसरा सेमीफाइनल टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया, जहां भारत के पास हिसाब बराबर करने का मौका था. इस बार, भारत ने गुयाना की मुश्किल पिच पर पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 171 रन बनाए.

जवाब में इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 103 रन पर आउट हो गई. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट लिए, और जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए. भारत ने 68 रन से आसान जीत हासिल की. ​​बाद में उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता.

IND vs ENG हेड टू हेड

ओवरऑल दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 29 टी20 मैच खेले जा चुके हैं. जिसमें भारत ने 17 मैच जीतकर साफ दबदबा बनाया हुआ है. वहीं इंग्लैंड को केवल 12 मैचों में जीत मिली है.

वानखेड़े में दोनों टीमों का प्रदर्शन

भारत और इंग्लैंड के बीच ये सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने अब तक इस स्टेडियम में छह T20 खेले हैं, जिसमें से तीन जीते हैं और इतने ही हारे हैं. वहीं, इंडिया ने इस मशहूर जगह पर सात टी20 खेले हैं, जिनमें से पांच जीते हैं और दो हारे हैं. हालांकि, मेन इन ब्लू दिसंबर 2017 के बाद से इस जगह पर कोई T20 नहीं हारा है. इसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड वानखेड़े में सबसे छोटे फॉर्मेट में दो बार भिड़े हैं, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते है.