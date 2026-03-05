ETV Bharat / sports

IND vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के प्रदर्शन पर एक नजर

दूसरा सेमीफाइनल 2007 की चैंपियन टीम अगले तीन एडिशन 2009, 2010 और 2012 में टॉप चार में नहीं पहुंच पाई. उन्होंने 2014 में अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला, जहां विराट कोहली के 72 नॉट आउट रन ने भारत को मीरपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चुनौती से उबरने में मदद की. भारत ने टूर्नामेंट का अपना दूसरा फाइनल श्रीलंका के खिलाफ ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला, जिसमें कोहली ने 58 गेंदों पर 77 रन की एक और यादगार पारी खेली. हालांकि, उनकी कोशिशें बेकार गईं क्योंकि श्रीलंका ने 131 रन का टारगेट 17.5 ओवर में हासिल कर लिया और धोनी एंड कंपनी को हार का सामना करना पड़ा.

पहला सेमीफाइनल भारत ने पहली बार 2007 में टूर्नामेंट के पहले एडिशन में टॉप चार में जगह बनाई थी, जहां उन्होंने डरबन में ऑस्ट्रेलिया को 15 रन से हराकर अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जगह बनाया था. फाइनल में भारत ने मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर की 75 रन की पारी की बदौलत 20 ओवर में 157/5 का स्कोर बनाया. बाद में, आरपी सिंह और इरफान पठान के शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस की मदद से उस समय एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम ने जोहान्सबर्ग में अपने पड़ोसी देश को हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था.

टूर्नामेंट के इतिहास में दोनों टीमें छठी बार सेमीफाइनल खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह इंग्लैंड का लगातार चौथा सेमीफाइनल है जबकि भारत का लगातार तीसरा सेमीफाइनल है. दोनों टीमों ने दो-दो बार टाइटल भी जीता है. इसके अलावा ये तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड लगातार तीसरी बार आपस में टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे.

T20 World Cup 2026 2nd Semifina: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मेजबान भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है. ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा. उससे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये दोनों टीमें अब तक कितनी बार क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में सेमीफाइनल खेल चुकी है और उसमें उनका कैसा प्रदर्शन रहा?

तीसरा सेमीफाइनल

टीम इंडिया टूर्नामेंट के 2016 एडिशन में लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची, जो उनका होम वर्ल्ड कप था, लेकिन मुंबई में वो वेस्टइंडीज से सात विकेट से हार गए.

चौथा सेमीफाइनल

भारत का चौथा सेमीफाइनल 2022 में हुआ, जब टूर्नामेंट को उस समय के डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था. यह पहली बार था जब भारत का सामना टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल गेम में इंग्लैंड से हुआ था. इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हुए भारत को 168/6 पर रोक दिया, जिसमें विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाई और हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों पर 63 रन बनाए, जबकि क्रिस जॉर्डन ने तीन विकेट लिए. जवाब में, इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ने बिना कोई विकेट खोए टारगेट का पीछा किया और चार ओवर बाकी रहते 10 विकेट से बड़ी जीत हासिल की, जिससे भारत को करारी हार मिली और फिर फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता.

पांचवां सेमीफाइनल

अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट के 2024 एडिशन में दोनों टीमें लगातार दूसरे सेमीफाइनल के लिए फिर से आमने-सामने हुईं. इस बार, भारत के पास हिसाब बराबर करने और 2022 की हार का बदला लेने का मौका था. पहले बैटिंग करते हुए, भारत ने 20 ओवर में 171/20 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ा गई और 16.4 ओवर में 103 रन पर आउट हो गई. भारत ने 68 रन से जीत हासिल की और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता.

इंग्लैंड का टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रदर्शन

पहला सेमीफाइनल

इंग्लिश टीम पहली बार 2010 में, टूर्नामेंट के तीसरे एडिशन में टॉप चार में पहुंची थी, जहां उन्होंने श्रीलंका को सात विकेट से हराया था. सिर्फ 129 रन के छोटे टारगेट का पीछा करते हुए, इंग्लैंड ने चार ओवर बाकी रहते यह टोटल हासिल कर लिया, जिससे यह एकतरफा जीत बन गई. इसके बाद उन्होंने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केंसिंग्टन ओवल में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना किया और अपने कट्टर विरोधी को सात विकेट से हराकर सिर्फ 17 ओवर में 148 रन का टारगेट हासिल करके अपनी पहली टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती.

दूसरा सेमीफाइनल

इंग्लैंड दूसरी बार सेमीफाइनल में 2016 के एडिशन में पहुंचा, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी, जहां उन्होंने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की की. लेकिन वो वेस्टइंडीज के खिलाफ खिताबी मुकाबला हार गए थे.

तीसरा सेमीफाइनल

इसके बाद उन्होंने यूएई में खेले गए 2021 एडिशन के अगले सेमीफाइनल में फिर से न्यूजीलैंड का सामना किया. जहां वो 167 रन के टारगेट का बचाव करने में नाकाम रहे और पांच विकेट से मैच हार गए.

चौथा और पांचवां सेमीफाइनल

इंग्लैंड अगले दो सेमीफाइनल में टूर्नामेंट के 2022 और 2024 एडिशन में पहुंचा, जहां दोनों बार उनका सामना भारत से हुआ. 2022 में, इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में हरा दिया और फिर पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी उठाई. दो साल बाद, कहानी पलट गई, क्योंकि रोहित शर्मा की लीडरशिप में, भारत ने 2024 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया और उस मोमेंटम को फाइनल में भी बनाए रखा, जहां उन्होंने बारबाडोस में साउथ अफ्रीका को हराकर टाइटल जीता.

खास बात यह है कि हाल के दोनों एडिशन में, भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल का विनर वर्ल्ड चैंपियन बना है, यह एक स्टैटिस्टिकल ट्रेंड है जो गुरुवार के मुकाबले को और भी अहम बनाता है और दोनों टीमें लगातार तीसरे टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जीतकर इतिहास रचने की कोशिश करेंगी.