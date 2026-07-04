इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे स्क्वाड का किया ऐलान, दो नए खिलाड़ियों की टीम में हुई एंट्री
IND vs ENG ODI Series: पांच मैचों की टी20 सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे.
Published : July 4, 2026 at 12:48 PM IST
IND vs ENG ODI Series 2026: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज के बीच अपनी ODI टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें ऑलराउंडर जेम्स कोल्स और तेज गेंदबाज जोश टंग को पहली बार टीम में चुना गया है.
दोनों टीमें टी20 सीरीज खत्म होने के बाद 14, 16 और 19 जुलाई को क्रमशः बर्मिंघम, कार्डिफ और लॉर्ड्स में तीन वनडे मुकाबलों में आमने-सामने होंगी.
इंग्लैंड ने गस एटकिंसन और साकिब महमूद को भी वनडे टीम में वापस बुलाया है. जोफ्रा आर्चर इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में हुई ODI सीरीज में आराम दिए जाने के बाद 50 ओवर के फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं. आर्चर नवंबर 2025 के बाद पहली बार वनडे क्रिकेट में वापसी करेंगे.
2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी
दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही इंग्लैंड की टीम में जेम्स कोल्स का शामिल होना एक अहम बात है. ससेक्स के 21 वर्षीय क्रिकेटर, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज़ और बाएं हाथ के स्पिनर हैं, ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. वह इंग्लैंड को एक और ऑलराउंडर का विकल्प देते हैं. कोल्स के साथ लियाम डॉसन का चयन यह दिखाता है कि इंग्लैंड अपने स्पिन-गेंदबाजी संसाधनों को मजबूत करना चाहता है.
Harry Brook leads as England confirm their squad for the ODI series against India 💪— ICC (@ICC) July 3, 2026
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टंग को टेस्ट क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन का इनाम मिला है. वह आर्चर, एटकिंसन और महमूद जैसे जाने-माने तेज गेंदबाजों के ग्रुप में शामिल हो रहे हैं. एटकिंसन चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जबकि महमूद घुटने की समस्या के कारण इंग्लैंड के विंटर मैचों से बाहर रहने के बाद फिर से ODI टीम में चुने गए हैं.
इंग्लैंड की टीम में ब्रायडन कार्स (जो अभी भी हाथ की चोट से उबर रहे हैं) और जेमी ओवरटन (जो जांघ की मांसपेशियों की समस्या के कारण बाहर हो गए हैं) शामिल नहीं होंगे.
IND vs ENG: इंग्लैंड का वनडे स्क्वाड
हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जो रूट, बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद और जोश टंग.
दूसरी ओर, भारत ने भी 50 ओवर की सीरीज के लिए अपनी मजबूत टीम घोषित की है. जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली (फिटनेस पर निर्भर) और जसप्रीत बुमराह सभी खेलने के लिए तैयार हैं.
IND vs ENG: भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार.
IND vs ENG: वनडे सीरीज का शेड्यूल
पहला वनडे - 14 जुलाई, दोपहर 3:30 बजे - एजबेस्टन
दूसरा वनडे - 16 जुलाई - शाम 5:30 बजे - सोफिया गार्डन
तीसरा वनडे - 19 जुलाई - दोपहर 3:30 बजे - लॉर्ड्स