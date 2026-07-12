IND vs ENG: कप्तान श्रेयस अय्यर ने 4-0 से सीरीज हारने की बताई ये बड़ी वजह
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को आयरलैंड और इंग्लैंड में करारी हार सामना करना पड़ा.
Published : July 12, 2026 at 1:42 PM IST
साउथेम्प्टन: भारत और इंग्लैंड के बीच शनिवार (11 जुलाई) को 'द रोज बाउल' में खेले गए पांचवें और आखिरी T20I मैच में इंग्लैंड ने 56 रन से जीत हासिल कर 4-0 से सीरीज अपने नाम कर ली.
भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद सूर्यकुमार यादव की जगह कप्तान नियुक्त किए गए श्रेयस अय्यर की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम को आयरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा और फिर वह पहले मैच के बारिश के कारण रद्द होने के बाद इंग्लैंड से टी20 सीरीज 0-4 से हार गई.
सीरीज हारने की सबसे बड़ी वजह
इस करारी हार के बाद टी20 टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि उनकी टीम को विदेशी हालात के हिसाब से न ढल पाना और फील्डिंग में महंगी गलतियां करनी भारी पड़ा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे उन्हें भविष्य में बेहतर कप्तान बनने में मदद मिलेगी.
अय्यर ने मैच के बाद कहा, 'मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कप्तानी करने का मौका मिला है. प्रत्येक व्यक्ति भारतीय टीम की कप्तानी करने और शीर्ष स्तर पर जिम्मेदारी संभालने का सपना देखता है. निश्चित रूप से मुझे दबाव पसंद है. इसलिए दबाव में अच्छा प्रदर्शन करना, इन मैच से सीखना निश्चित रूप से मुझे आगे चलकर बेहतर बनाएगा. मेरी अभी की सोच यही है. मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं कि लोग इस श्रृंखला के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि अच्छा और बुरा इस खेल का अभिन्न अंग है.'
" good and bad are part and parcel of this game" 🗣️— Star Sports (@StarSportsIndia) July 12, 2026
following a tough series loss against england, #ShreyasIyer keeps it real and looks at the bigger picture. #ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/rl0O0FoI6p
टीम के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना जरूरी
अय्यर ने कहा कि टीम के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना जरूरी है क्योंकि यही आगे सफलता की कुंजी होगी. उन्होंने कहा, 'भविष्य में मुझे इस बात को लेकर बेहद सकारात्मक रहना होगा कि मैं विशेषकर विदेश की परिस्थितियों में अपने खिलाड़ियों के खेल में निखार लाने में कैसे मदद कर सकता हूं. हम जानते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में अगला टी20 विश्व कप खेलना है. उससे पहले हमें कई अन्य स्थानों पर खेलना है. हमारा लक्ष्य एक ऐसी टीम तैयार करना है जो इन परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सके. भविष्य के लिए हमारी यही योजना है.'
परिस्थितियों के अनुकूल जल्दी से ढल नहीं पाए
अय्यर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम इस दौरे के दौरान परिस्थितियों के अनुकूल जल्दी से ढल नहीं पाई. उन्होंने कहा, 'हम एक मैदान से दूसरे मैदान पर जाते रहे और हमें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा. हम जितनी जल्दी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा सकते थे, वैसा करने में नाकाम रहे. यह पहली चुनौती थी. दूसरी चुनौती उनका हर विभाग में हमसे बेहतर प्रदर्शन करना रहा. इसलिए मुझे लगता है कि इन सब कारण से हमें हार मिली.' भारतीय कप्तान ने इसके साथ ही कहा कि टीम को अपने क्षेत्ररक्षण में काफी सुधार करने की जरूरत है.
England finish the series on a high with a commanding performance🏴#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/yd7G8p7e1O— Star Sports (@StarSportsIndia) July 11, 2026
खराब फील्डिंग भी रही एक वजह
अय्यर ने आगे कहा, 'खासकर इस पिच पर, जो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी, हम शायद उन्हें रोक सकते थे, लेकिन हमने कुछ कैच भी छोड़े. हो सकता है कि हमें 220-225 रन का पीछा करना पड़ता. दुर्भाग्य से, हमें वह मौका नहीं मिला. हमने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. मुझे लगा कि उनकी बॉलिंग बहुत सटीक थी. और उन्होंने यहां बहुत क्रिकेट खेला है. बटलर की शानदार बैटिंग, और फिर हैरी आए. हमने कुछ कैच छोड़े, और इससे गेम का रिदम बदल सकता था.'
कैच छोड़ने की गलतियों की वजह से इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर (131) और हैरी ब्रूक (95 नाबाद) को दूसरे विकेट के लिए मैच जिताऊ 233 रन की साझेदारी करने और मेजबान टीम को 257/3 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने का मौका मिला. जवाब में, ईशान किशन (56) और तिलक वर्मा (53) की फिफ्टी के बावजूद भारत सिर्फ 201/8 रन ही बना सका.
भारत ने नंबर वन रैंकिंग गंवा दी
लगातार छह मैचों में हार के कारण भारत ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपनी नंबर एक रैंकिंग गंवा दी. इस पर अय्यर ने कहा, 'यह सबके लिए मायने रखता है. अगर आप नंबर एक हैं, तो मुझे लगता है कि आपने टीम के लिए और व्यक्तिगत रूप से भी कुछ बहुत अच्छा किया है. विश्व कप अभी दो साल दूर है. अभी जो कुछ भी हो रहा है, वह सब विश्व कप की तैयारी है. इसलिए जितनी जल्दी और जितनी तेजी से हम सीखेंगे, उतना ही टीम और खिलाड़ियों के लिए अच्छा होगा.'
भारत अब इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज खेलेगा, जो 14 जुलाई को बर्मिंघम में शुरू होगी.