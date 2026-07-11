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IND vs ENG 5th T20: टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप का मंडराया खतरा, नंबर वन का ताज भी दांव पर

IND vs ENG 5th T20: भारत और इंग्लैंड आज (11 जुलाई) सीरीज के पांचवें और आखिरी T20I मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समय के अनुसार साउथम्प्टन के रोज बाउल में शाम 7 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मैच में भारत के क्लीन स्वीप होने और नंबर वन टी20 टीम का ताज छिनने का खतरा मंडरा रहा है.

ब्रिस्टल में 9 विकेट की करारी हार के बाद, श्रेयस अय्यर की टीम पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से पीछे है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. ब्रिटेन के छह शहरों (बेलफास्ट सहित) में एक बात समान रही है, किस्मत का अय्यर का साथ नहीं देना. कप्तान बनने के बाद उन्हें अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है. भारतीय टीम को अगर इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचना है तो उन्हों पांचवें टी20 मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप का मंडराया खतरा (IANS)

ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे मैच को छोड़कर भारतीय टीम ने खेल के हर विभाग में लचर प्रदर्शन किया. दूसरे मैच में भारत अच्छी स्थिति में दिख रहा था लेकिन रवि बिश्नोई के 17वें ओवर ने भारत को जीत से दूर कर दिया. नॉटिंघम में भारत ने अब तक का सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन किया और टीम 76 रन पर आउट हो गई. ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच में टीम प्रत्येक विभाग में नाकाम रही.

ये भी उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम के 2006 में पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद से यह सबसे लंबा अंतराल (6 मैच) है जबकि वह कोई मैच नहीं जीत पाई.

इस सीरीज ने भारत के नए लीडरशिप ग्रुप के सामने कई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. खास तौर पर कप्तान अय्यर के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के बावजूद, भारत बल्ले या गेंद से पूरा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के दबाव में भारतीय बल्लेबाजी बार-बार लड़खड़ाई है, जबकि गेंदबाज इंग्लैंड के निडर बल्लेबाजी अंदाज को रोकने में संघर्ष करते दिखे हैं.