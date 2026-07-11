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IND vs ENG 5th T20: टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप का मंडराया खतरा, नंबर वन का ताज भी दांव पर

IND vs ENG 5th T20: भारतीय टीम पांचवें T20 मैच में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ अपनी हार का सिलसिला तोड़ने की कोशिश करेगा.

श्रेयस अय्यर
श्रेयस अय्यर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
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IND vs ENG 5th T20: भारत और इंग्लैंड आज (11 जुलाई) सीरीज के पांचवें और आखिरी T20I मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समय के अनुसार साउथम्प्टन के रोज बाउल में शाम 7 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मैच में भारत के क्लीन स्वीप होने और नंबर वन टी20 टीम का ताज छिनने का खतरा मंडरा रहा है.

ब्रिस्टल में 9 विकेट की करारी हार के बाद, श्रेयस अय्यर की टीम पांच मैचों की सीरीज में 3-0 से पीछे है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. ब्रिटेन के छह शहरों (बेलफास्ट सहित) में एक बात समान रही है, किस्मत का अय्यर का साथ नहीं देना. कप्तान बनने के बाद उन्हें अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है. भारतीय टीम को अगर इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप से बचना है तो उन्हों पांचवें टी20 मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

IND vs ENG 5th T20
टीम इंडिया पर क्लीन स्वीप का मंडराया खतरा (IANS)

ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे मैच को छोड़कर भारतीय टीम ने खेल के हर विभाग में लचर प्रदर्शन किया. दूसरे मैच में भारत अच्छी स्थिति में दिख रहा था लेकिन रवि बिश्नोई के 17वें ओवर ने भारत को जीत से दूर कर दिया. नॉटिंघम में भारत ने अब तक का सबसे खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन किया और टीम 76 रन पर आउट हो गई. ब्रिस्टल में खेले गए चौथे मैच में टीम प्रत्येक विभाग में नाकाम रही.

ये भी उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम के 2006 में पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद से यह सबसे लंबा अंतराल (6 मैच) है जबकि वह कोई मैच नहीं जीत पाई.

इस सीरीज ने भारत के नए लीडरशिप ग्रुप के सामने कई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. खास तौर पर कप्तान अय्यर के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के बावजूद, भारत बल्ले या गेंद से पूरा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के दबाव में भारतीय बल्लेबाजी बार-बार लड़खड़ाई है, जबकि गेंदबाज इंग्लैंड के निडर बल्लेबाजी अंदाज को रोकने में संघर्ष करते दिखे हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड क्रिकेट टीम (IANS)

वहीं इंग्लैंड के लिए न केवल तेज गेंदबाजों बल्कि उसके स्पिनर विल जैक्स, आदिल राशिद और लियाम डॉसन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके विपरीत भारतीय स्पिनर अभी तक जूझते हुए नजर आए हैं.

इंग्लैंड के बल्लेबाजी विभाग में फिल साल्ट, जोस बटलर, कप्तान हैरी ब्रूक से लेकर युवा जैकब बेथेल ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कसर नहीं छोड़ी है.

सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी इंग्लैंड के पास घरेलू मैदान पर एक यादगार और अजेय अभियान पूरा करने का मौका है, जबकि भारत अपनी साख बचाने और निराशाजनक दौरे का अंत सकारात्मक नोट पर करने की उम्मीद करेगा.

टीम इंडिया
टीम इंडिया (IANS)

IND vs ENG: हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 34 T20I मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, भारत ने 18 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने 15 मैच जीते हैं, और एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ.

IND vs ENG: दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई.

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल साल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम कुरेन, जोश टंग, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, सन्नी बेकर, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स.

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