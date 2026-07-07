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IND vs ENG: तीसरे टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान

IND vs ENG 3rd T20: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच आज रात 10 बजे से ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा.

IND vs ENG 3rd T20
तीसरे टी20 मैच के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 7, 2026 at 1:12 PM IST

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नॉटिंघम: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज (7 जुलाई) को ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा.

इंग्लैंड ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान भी कर दिया है. टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बल्कि इस अहम मैच के उसी टीम पर भरोसा जताया गया है, जिसने दूसरे मैच में शानदार जीत दिलाई थी.

मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने 20 ओवरों में 190/7 का स्कोर खड़ा किया. जिस लक्ष्य को इंग्लैंड टीम ने एक ओवर बाकी रहते ही हासिल कर लिया. युवा जैकब बेथेल ने 46 गेंदों में नाबाद 76 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें पांच चौके और इतने ही छक्के शामिल थे.

बेथेल ने मैच के 17वें ओवर में लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई को 29 रन जड़कर मैच को अपनी तरफ कर लिया. बिश्नोई ने उस ओवर में दो 'बैक-फुट नो-बॉल' फेंकी थी.

इस मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका दिया गया. उन्होंने 10 गेंदों में 2 छक्के की मदद से 14 रन बनाए. लेकिन वो विल जैक्स की गेंद पर स्टंप आउट हो गए. उन्हें संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया था.

पांच मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे हैं. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. तीसरे मैच के बाद सीरीज के बाकी बचे दो T20I मैच क्रमशः 9 और 11 जुलाई को ब्रिस्टल और साउथेम्प्टन में खेले जाएंगे.

IND vs ENG: इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और जोश टोंग.

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