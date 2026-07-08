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IND vs ENG: टी20 में भारत को सबसे बड़ी हार का सामना, इंग्लैंड ने 125 रनों से दी मात

इंग्लैंड के 201 रनों के जवाब मं भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रनों पर ही ढेर हो गई.

IND vs ENG: टी20 में भारत को सबसे बड़ी हार का सामना
IND vs ENG: टी20 में भारत को सबसे बड़ी हार का सामना (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 9:34 AM IST

3 Min Read
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IND vs ENG 3rd T20: इंग्लैंड ने नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत को 125 रनों के करारी मात दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए. जवाब मं भारतीय टीम 11.4 ओवर में केवल 76 रनों पर ही ढेर हो गई.

भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और जोश टंग के सामने बेबस नजर आए. आर्चर ने तीन ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि टंग ने चार ओवर में 28 रन देकर चार विकेट चटकाये.

इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से दी मात
इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से दी मात (IANS)

यह रनों के अंतर से भारत की सबसे शर्मनाक टी20 हार थी और सिर्फ चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके. भारतीय बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले और जीत के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया. भारत के पांच विकेट पांच ओवर में 52 रन पर गिर गए थे.

इंग्लैंड के लिये फिल साल्ट ने 70 और सैम कुरेन ने नाबाद 41 रन बनाये. जबकि जोफ्रा आर्चर को खतरनाक गेंदबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान हार का सिलसिला अब पांच मैचों का हो गया है. पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और अगले दोनों मैच जीतकर इंग्लैंड पांच मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है. सीरीज का चौथा मैच 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेला जाएगा.

पहली बार हुआ ऐसा

  • पहली बार लगातार 5 T20I मैचों में कोई जीत नहीं मिली.
  • पहली बार 100 से ज्यादा रनों के अंतर से T20I मैच हारा.
  • सिर्फ 76 रनों पर पूरी टीम आउट हो गई, जो T20I में उनका दूसरा सबसे कम स्कोर है.
  • T20I में पहली बार पावरप्ले के दौरान 5 विकेट गंवाए.

वैभव सूर्यवंशी 13 रन बनाकर आउट
मैच में वैभव सूर्यवंशी ने भी कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने आर्चर और टंग को दो छक्के लगाये लेकिन पांच गेंद में 13 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे. एक तेज बाउंसर पर हुक शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने विकेट के पीछे जोस बटलर को कैच थमा दिया.

T20I में भारत की सबसे बड़ी हार (रन के अंतर से)

रनों के लिहाज से ये भारत की टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है. इससे पहले भारतीय टीम कभी भी 100 रनों से मैच नहीं हारी थी.

  • 125 रन से बनाम इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2026
  • 80 रन से बनाम न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, 2019
  • 76 रन से बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद, 2026

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