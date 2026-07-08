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IND vs ENG: टी20 में भारत को सबसे बड़ी हार का सामना, इंग्लैंड ने 125 रनों से दी मात

IND vs ENG: टी20 में भारत को सबसे बड़ी हार का सामना ( IANS )

IND vs ENG 3rd T20: इंग्लैंड ने नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत को 125 रनों के करारी मात दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए. जवाब मं भारतीय टीम 11.4 ओवर में केवल 76 रनों पर ही ढेर हो गई. भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और जोश टंग के सामने बेबस नजर आए. आर्चर ने तीन ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि टंग ने चार ओवर में 28 रन देकर चार विकेट चटकाये. इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से दी मात (IANS) यह रनों के अंतर से भारत की सबसे शर्मनाक टी20 हार थी और सिर्फ चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके. भारतीय बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले और जीत के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया. भारत के पांच विकेट पांच ओवर में 52 रन पर गिर गए थे. इंग्लैंड के लिये फिल साल्ट ने 70 और सैम कुरेन ने नाबाद 41 रन बनाये. जबकि जोफ्रा आर्चर को खतरनाक गेंदबाजी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.