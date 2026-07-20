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IND vs ENG: रोहित के शतक पर डकेट का शतक पड़ा भारी, इंग्लैंड ने तीसरा वनडे में भारत को 27 रनों से दी मात

IND vs ENG 3rd ODI: सीरीज के निर्णायक मैच में भारतीय टीम इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में 360 रन ही बना सकी.

इंग्लैंड ने तीसरा वनडे में भारत को 27 रनों से दी मात
इंग्लैंड ने तीसरा वनडे में भारत को 27 रनों से दी मात (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 9:39 AM IST

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IND vs ENG 3rd ODI: लॉर्ड्स में रविवार (19 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ भारत ने इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज भी 1-2 से गंवा दी.

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट के करियर के सर्वश्रेष्ठ 142 रन और जैकब बेथेल के 91 रनों की मदद से पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 387 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम रोहित शर्मा के 138 रन, शुभमन गिल के 77 और विराट कोहली के 74 रनों की बदौलत सात विकेट पर 360 रन ही बना सकी.

इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की (IANS)

बटलर की पारी पड़ी भारी
इंग्लैंड की जीत में पूर्व कप्तान जोस बटलर की आखिरी ओवरों में खेली गई 13 गेंदों में 41 रन की तूफानी पारी निर्णायक साबित हुई. उनकी इस पारी के दम पर इंग्लैंड ने अंतिम पांच ओवरों में 82 रन जुटाए.

रोहित का शानदार कमबैक
रोहित के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था. 39 वर्षीय पूर्व कप्तान ने मैच में अपना 34वां वनडे शतक पूरा करने के बाद न तो बल्ला उठाकर जश्न मनाया और न ही लॉर्ड्स के ‘मेंबर्स’ बालकनी से मिली तालियों का अभिवादन किया. उनकी 110 गेंदों पर खेली गई 138 रन की पारी में संघर्ष, और जज्बा साफ दिखाई दिया. रोहित ने कप्तान शुभमन गिल के साथ 147 रन और अपने पुराने साथी विराट कोहली के साथ 113 रन की साझेदारी कर भारत की जीत की उम्मीदें जगा दी थीं. उनकी पारी में 17 चौके और पांच छक्के शामिल रहे.

सैम कुरन की खतरनाक गेंदबाजी
सैम कुरन इंग्लैंड की तरफ से 10 ओवर में 75 रन देकर चार विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. अंतिम ओवरों में उनकी धीमी गति की गेंदों का भारत के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था. उन्होंने सात गेंदों के अंदर ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के विकेट लेकर मुकाबले का रुख बदल दिया.

भारतीय तेज गेंदबाजों की धुनाई
इस मैच में खेल रहे भारत के चार तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा (10 ओवर में 69 रन देकर दो विकेट), अर्शदीप सिंह (10 ओवर में 72 रन), प्रिंस यादव (10 ओवर में 79 रन देकर एक विकेट) और गुरनूर बराड़ (10 ओवर में 97 रन) के संयुक्त खाते में महज 51 एकदिवसीय मैचों का अनुभव था.

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