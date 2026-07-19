ETV Bharat / sports

IND vs ENG: तीसरे और निर्णायक मैच से पहले भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव

IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा.

IND vs ENG 3rd ODI
भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड आज (19 जुलाई) तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम और निर्णायक मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा.

वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है और भारत रविवार को होने वाले निर्णायक मुकाबले में जीत हासिल करना चाहेगा, ताकि इससे पहले खेली गई टी20 सीरीज में 0-4 की हार की भरपाई की जा सके.

भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव
इस अहम मैच से पहले BCCI ने टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे को अंतिम वनडे मैच के लिए भारतीय टीम में चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह शामिल किया गया है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने एक बयान में कहा, 'पुरुष चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे के लिए वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया है.'

बोर्ड ने आगे कहा, 'वॉशिंगटन को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान दाएं पैर की मांसपेशी में चोट लगी थी और वह सीरीज के बचे हुए मैच से बाहर हो गए हैं. वह स्कैन करवाएंगे और चोट के आगे के इलाज के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेंगे.'

23 साल के हर्ष दुबे भारत के लिए वनडे मैच में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में पदार्पण किया, जहां वो दो मैच में चार विकेट चटकाए थे.

तीसरे वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे.

इंग्लैंड का स्क्वाड
हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जो रूट, जैकब बेथेल, विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेम्स कोल्स, सैम कुरेन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोस टंग, साकिब महमूद, आदिल राशिद.

ये भी पढ़ें

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी, लॉर्ड्स वनडे से पहले दिया ये बड़ा बयान

रूट की शानदार पारी से इंग्लैंड ने भारत को हराकर श्रृंखला बराबर की

TAGGED:

IND VS ENG 3RD ODI
WASHINGTON SUNDAR RULED OUT
HARSH DUBEY IN ODI SQUAD
WASHINGTON SUNDAR REPLACEMENT
TEAM INDIA ODI SQUAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.