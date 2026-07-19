IND vs ENG: तीसरे और निर्णायक मैच से पहले भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव
IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा.
Published : July 19, 2026 at 10:46 AM IST
IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड आज (19 जुलाई) तीन मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम और निर्णायक मैच में आमने सामने होंगे. ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा.
वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है और भारत रविवार को होने वाले निर्णायक मुकाबले में जीत हासिल करना चाहेगा, ताकि इससे पहले खेली गई टी20 सीरीज में 0-4 की हार की भरपाई की जा सके.
भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव
इस अहम मैच से पहले BCCI ने टीम इंडिया के स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे को अंतिम वनडे मैच के लिए भारतीय टीम में चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह शामिल किया गया है.
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने एक बयान में कहा, 'पुरुष चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे और अंतिम वनडे के लिए वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया है.'
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Harsh Dubey added to #TeamIndia's ODI squad as a replacement for injured Washington Sundar.
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बोर्ड ने आगे कहा, 'वॉशिंगटन को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान दाएं पैर की मांसपेशी में चोट लगी थी और वह सीरीज के बचे हुए मैच से बाहर हो गए हैं. वह स्कैन करवाएंगे और चोट के आगे के इलाज के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेंगे.'
23 साल के हर्ष दुबे भारत के लिए वनडे मैच में डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में पदार्पण किया, जहां वो दो मैच में चार विकेट चटकाए थे.
तीसरे वनडे के लिए भारतीय स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव और हर्ष दुबे.
इंग्लैंड का स्क्वाड
हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जो रूट, जैकब बेथेल, विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेम्स कोल्स, सैम कुरेन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोस टंग, साकिब महमूद, आदिल राशिद.
London Calling 📍👋 #TeamIndia has arrived for the all-important series decider 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/TwpVIepLw1— BCCI (@BCCI) July 18, 2026