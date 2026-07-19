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IND vs ENG: तीसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हुए 3 बड़े बदलाव

सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में केएल राहुल, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह की वापसी हुई है.

IND vs ENG 3rd ODI
टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हुए 3 बड़े बदलाव (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 3:21 PM IST

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IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. मेजबान टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.

दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव भी किया. जहां इंग्लैंड ने अपनी टीम में एक बदलाव करके तेज गेंदबाज साकिब महमूद की जगह जोश टंग को टीम में वापस लाए हैं वहीं भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बड़े बदलाव किए हैं. केएल राहुल, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह की टीम में वापसी हुई है. जबकि जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर रखा गया है.

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

टॉस के समय भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बुमराह घुटने की चोट के कारण आज का मैच नहीं खेल रहे हैं.

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