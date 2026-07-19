ETV Bharat / sports

IND vs ENG: तीसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हुए 3 बड़े बदलाव

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में हुए 3 बड़े बदलाव ( IANS )

IND vs ENG 3rd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. मेजबान टीम के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव भी किया. जहां इंग्लैंड ने अपनी टीम में एक बदलाव करके तेज गेंदबाज साकिब महमूद की जगह जोश टंग को टीम में वापस लाए हैं वहीं भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बड़े बदलाव किए हैं. केएल राहुल, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह की टीम में वापसी हुई है. जबकि जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर रखा गया है.