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IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी की असल वजह आई सामने, बॉलिंग कोच ने किया खुलासा

Vaibhav Sooryavanshi Debut Delay: भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी की वजह बताई।

भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी
भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 3:33 PM IST

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Morkel on Vaibhav Sooryavanshi Debut: टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्क ने टीम मैनेजमेंट के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू में देरी की गई है. यह मामला क्रिकेट जगत में काफी चर्चा का विषय रहा है.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन के बाद, उम्मीद थी कि सूर्यवंशी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में डेब्यू करेंगे. फिर भी, उन्हें प्लेइंग-11 में खेलने का मौका नहीं मिला. मोर्केल ने कहा कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे स्थापित खिलाड़ियों को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा.

बॉलिंग कोच ने क्या कहा?
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच से पहले मोर्नी मोर्कल ने शुक्रवार को संकेत दिया कि टीम प्रबंधन 15 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम के दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को आसानी से बाहर नहीं करेगा.

मोर्केल ने जोर देकर कहा कि भारतीय टीम उन खिलाड़ियों का समर्थन करने में विश्वास रखती है जो राष्ट्रीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने काह, 'हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हमारे पास अभिषेक शर्मा के रूप में टी20 क्रिकेट का नंबर एक बल्लेबाज है. वहीं संजू विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं.'

उन्होंने ये भी कहा, 'संजू का आईपीएल में भी प्रदर्शन शानदार रहा था. ऐसे में कोचिंग स्टाफ के तौर पर खिलाड़ियों पर भरोसा जताना और उनका समर्थन करना उचित है. हां, एक युवा खिलाड़ी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और यह उत्साहजनक है.' मोर्कल ने आगे कहा, 'लेकिन मेरा मानना है कि केवल इन दोनों खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए यह अच्छा संकेत है कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और उन पर भरोसा करते हैं.'

अभिषेक-सैमसन
अभिषेक-सैमसन (IANS)

अभिषेक-सैमसन का साथ देना सही है
भारत की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक और सैमसन के साथ पहले से ही सेट है. अभिषेक ने भारतीय टीम में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने कई विस्फोटक पारियां खेली हैं, जिसमें 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तेज शतक और 54 गेंदों पर 135 रनों की मैच जिताऊ पारी शामिल है. साथ ही वे T20 में सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने.

वहीं सैमसन ने इस साल की शुरुआत में भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. सैमसन का IPL बहुत अच्छा रहा था. इसलिए, मुझे लगता है कि कोचिंग स्टाफ के तौर पर, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताना और उनका साथ देना सही है.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS)

सूर्यवंशी के पास सुनहरा मौका
वहीं दूसरी ओर सूर्यवंशी के पास भारतीय टीम के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी बनने का सुनहरा मौका है. वैभव ने IPL 2026 में 16 मैचों में 237.30 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए. जिसकी वजह से उनको सीनियर टीम में शामिल किया गया. इसके बाद वैभव ने श्रीलंका A और अफगानिस्तान A के साथ हुई ट्राई-सीरीज के फाइनल में 29 गेंदों पर 94 रनों की तूफानी पारी भी खेली थी.

हालांकि मोर्कल ने वैभव सूर्यवंशी के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि 15 वर्षीय बल्लेबाज ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल और नेट्स प्रैक्टिस में खुद को बहुत अच्छी तरह ढाल लिया है.

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