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IND vs ENG: दूसरे T20 के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, खतरनाक गेंदबाज की हुई वापसी

England's Playing-11: भारत के खिलाफ दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड क्रिकेट टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 11:57 AM IST

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मैनचेस्टर: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज (4 जुलाई) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा. सीरीज का पहला मैच पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसमें भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से सात विकेट पर 189 रन बनाये थे, लगातार बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका.

IND vs ENG: दूसरे T20 के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग-11
इस बीच इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान भी कर दिया है. जिसमें उन्होंने दो बड़े बदलाव किए हैं. टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को टीम में वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज जोश टंग को T20I में डेब्यू करने का मौका दिया गया है. आर्चर साकिब महमूद की जगह लेंगे, जबकि टंग बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड की जगह टीम में शामिल होंगे.

आर्चर न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार टेस्ट सीरीज के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं. उस सीरीज में तीन में से सिर्फ दो मैच खेलने के बावजूद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 22.81 के औसत से 11 विकेट लिए और सीरीज में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. वहीं 30 वर्षीय ऑर्चर ने IPL से भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा, जहां वे 2026 सीजन में 16 मैचों में 25 विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे.

इसके अलावा जोश टंग T20 इंटरनेशनल में अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हैं. इस तेज गेंदबाज ने लंबे फॉर्मेट में प्रभावित किया है और अब उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला है.

दूसरे टी20 में इंग्लैंड की प्लेइंग-11
फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग.

भारत की प्लेइंग-11
वहीं भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान टॉस के समय करेगी. उस समय सबकी नजर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर होगी, कि क्या उनको डेब्यू का मौका मिलता है या नही. हालांकि मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने संकेत दिया कि टीम प्रबंधन 15 वर्षीय प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के टीम के दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को आसानी से बाहर नहीं करेगा.

मोर्कल ने कहा, 'हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि हमारे पास अभिषेक शर्मा के रूप में टी20 क्रिकेट का नंबर एक बल्लेबाज है. वहीं संजू विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'संजू का आईपीएल में भी प्रदर्शन शानदार रहा था. ऐसे में कोचिंग स्टाफ के तौर पर खिलाड़ियों पर भरोसा जताना और उनका समर्थन करना उचित है. हां, एक युवा खिलाड़ी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और यह उत्साहजनक है.'

भारतीय स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

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