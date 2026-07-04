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IND vs ENG: दूसरे T20 के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग-11 का किया ऐलान, खतरनाक गेंदबाज की हुई वापसी

मैनचेस्टर: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज (4 जुलाई) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा. सीरीज का पहला मैच पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था जिसमें भारत ने अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की मदद से सात विकेट पर 189 रन बनाये थे, लगातार बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका.

IND vs ENG: दूसरे T20 के लिए इंग्लैंड ने प्लेइंग-11

इस बीच इंग्लैंड ने दूसरे टी20 मैच के लिए अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान भी कर दिया है. जिसमें उन्होंने दो बड़े बदलाव किए हैं. टीम के मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को टीम में वापसी हुई है, जबकि तेज गेंदबाज जोश टंग को T20I में डेब्यू करने का मौका दिया गया है. आर्चर साकिब महमूद की जगह लेंगे, जबकि टंग बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड की जगह टीम में शामिल होंगे.

आर्चर न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार टेस्ट सीरीज के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं. उस सीरीज में तीन में से सिर्फ दो मैच खेलने के बावजूद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था. दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 22.81 के औसत से 11 विकेट लिए और सीरीज में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. वहीं 30 वर्षीय ऑर्चर ने IPL से भी अपना शानदार फॉर्म जारी रखा, जहां वे 2026 सीजन में 16 मैचों में 25 विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे.

इसके अलावा जोश टंग T20 इंटरनेशनल में अपना पहला मैच खेलने के लिए तैयार हैं. इस तेज गेंदबाज ने लंबे फॉर्मेट में प्रभावित किया है और अब उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने का मौका मिला है.