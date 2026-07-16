IND vs ENG: दूसरे वनडे का बदला टाइम, जानें आज कब शुरू होगा मैच?
टीम इंडिया तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 से आगे है.
Published : July 16, 2026 at 10:29 AM IST
IND vs ENG 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज (16 जुलाई) कार्डिफ में खेला जाएगा. पहले मैच में 6 विकेट से शानदार जीत से टीम इंडिया उत्साहित है. हालांकि वो दूसरे मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. दूसरे मैच के समय में बड़ा बदलाव हुआ है. जहां बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया पहला मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ था. वहीं कार्डिफ में खेला जाने वाला दूसरा मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा.
शुभमन गिल की फिटनेस
दूसरे मैच से पहले भारतीय फैंस का ध्यान कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की फॉर्म पर होगा. गिल ने पहले वनडे में 80 रन बनाए थे, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. भारतीय फैंस उनके जल्द से जल्द फिट होने की उम्मीद कर रहा होगा.
Hello, Cardiff 👋#TeamIndia touches down for the 2️⃣nd ODI as we look to seal the series 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/pJ9uoOdvOP— BCCI (@BCCI) July 16, 2026
रोहित का फॉर्म
वहीं दूसरी ओर गिल के सलामी जोड़ीदार रोहित को ऐसी कोई फिटनेस समस्या नहीं है, लेकिन टीम प्रबंधन उनके प्रदर्शन पर जरूर नजर रखेगा. रोहित ने कप्तानी गंवाने के बाद अपने आक्रामक रवैए पर अंकुश लगाया लेकिन उन्हें अभी तक इससे खास फायदा नहीं हुआ है. रोहित ने पिछले साल अक्टूबर से 13 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक शतक और चार अर्धशतकों की मदद से 46.91 के औसत से 563 रन बनाए हैं. यह कोई मामूली रिकॉर्ड नहीं है.
विराट कोहली से शानदार पारी की उम्मीद
विराट कोहली भी पहले मैच में फ्लॉप रहे थे. हालांकि वो फिटनेस और आंकड़ों दोनों के मामले में काफी बेहतर हैं. कोहली ने पिछले साल अक्टूबर से 10 मैचों में 77.62 के औसत से 621 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और इतने ही अर्धशतक शामिल हैं. इसलिए भारतीय फैंस इस दिग्गज खिलाड़ी से एक और शानदार पारी की उम्मीद कर रहा है.
प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना
पिछले मैच में जीत के बाद कप्तान गिल ने संकेत दिए थे कि टीम प्रबंधन परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग संयोजन आजमाएगा. कार्डिफ की पिच में अक्सर अच्छी उछाल और गति होती है, जिससे तेज गेंदबाजों को मौका मिलता है. ऐसे में भारत गुरनूर बरार की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल कर सकता है. बरार ने पहले मैच में बेन डकेट और जैकब बेथेल के विकेट लिए लेकिन उन्होंने नौ ओवर में 61 रन लुटा दिए. इसलिए अगर टीम प्रबंधन अनुभव को तवज्जो देता है तो अर्शदीप को अंतिम एकादश में जगह मिल सकती है.
इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव
वहीं अगल इंग्लैंड की टीम की बात करे तो वो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगा. अगर उसे 2025 से 19 वनडे मैचों में से 13 में हार का सिलसिला तोड़ना है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा. इंग्लैंड का कार्डिफ में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है. उन्होंने यहां खेले गए 17 मैचों में से 10 में जीत हासिल की है, जबकि केवल तीन में हार का सामना किया है.
दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव.
इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जो रूट, जैकब बेथेल, विल जैक्स, रेहान अहमद, लियाम डॉसन, जेम्स कोल्स, सैम कुरेन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोस टंग, साकिब महमूद, आदिल राशिद.