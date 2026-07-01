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IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर कप्तान अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बात

Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी युवा खिलाड़ी है और जब भी उसे मौका मिलेगा वह अच्छा खेलेगा.

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर कप्तान अय्यर ने तोड़ी चुप्पी
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर कप्तान अय्यर ने तोड़ी चुप्पी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 11:57 AM IST

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IND vs ENG 1st T20: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज आज (1 जुलाई) से डरह में शुरू हो रही हा. पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेला जाएगा. ये सीरीज भारतीय टीम के नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि वो अपनी पहली सीरीज आयरलैंड जैसी टीम से हार चुके हैं. इसके अलावा ये सीरीज इस लिए भी खास है कि फैंस 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में खेलते हुए देखना चाहते हैं, जिनको की आयरलैंड में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला.

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिये सूर्यवंशी को टीम में शामिल किये जाने के बाद से उनके डेब्यू की मांग बढ़ती जा रही है. हालांकि मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने कहा कि कुछ महीने पहले टी20 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों का समर्थन करना जरूरी है और सभी खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित माहौल होना जरूरी है.

यह गोपनीय है
मंगलवार (30 जून) को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कप्तान अय्यर से यह पूछा गया कि क्या सूर्यवंशी कल पदार्पण कर सकते हैं, तो अय्यर ने कहा, 'किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है. हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे. यह काफी गोपनीय है. यह ऐसी चीज है जिस पर हम टीम के अंदर चर्चा करते हैं. हम विरोधियों को अपना कॉम्बिनेशन नहीं बता सकते.'

अय्यर ने आगे कहा, 'टीम में सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है. हमें आत्मविश्वास बढ़ाने और हर खिलाड़ी को मौका देने की जरूरत है ताकि टूर्नामेंट में जाने से पहले सभी को अच्छा महसूस हो. जिन खिलाड़ियों ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में मदद की, वे इस फॉर्मेट को समझते हैं. वे बहुत अहम रहे हैं. इसलिए, उनका समर्थन करना जरूरी है.'

वह एक शानदार टैलेंट है
कप्तान ने युवा खिलाड़ी वैभव की तारीफ करते हुए कहा, 'निश्चित रूप से वह एक शानदार टैलेंट है. जब उसे खेलने का मौका मिलेगा, तो वह जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगा.' इसके अलावा अय्यर ने इस बात से भी इनकार किया कि सूर्यवंशी के पदार्पण के लिए बाहर से भी मांग आ रही है. उन्होंने कहा, 'मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे सच में नहीं पता, मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया, मैंने कुछ नहीं सुना.'

शर्मनाक नहीं दुखद थी
आयरलैंड से श्रृंखला में मिली हार के बारे में उन्होंने कहा, 'यह शर्मनाक नहीं बल्कि दुखद थी क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि आयरलैंड इतना अच्छा खेलेगा. उन्होंने हर विभाग में हमें कमतर साबित कर दिया. हम मैदान को भांपने और रणनीति बनाने के मामले में पीछे रह गए. हमने इस श्रृंखला से बहुत कुछ सीखा.'

चुनौतीपूर्ण सीरीज होगी
कप्तान का मानना ​​है कि इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज एक नई चुनौती पेश करती है और इस बार भारत बेहतर तैयारी के साथ उतरा है. उन्होंने कहा, 'यह हमारे लिए एक नया अध्याय है. हममें से कुछ खिलाड़ी पहले इंग्लैंड में खेल चुके हैं, और हम यहां के हालात और मैदान के आकार-प्रकार को समझते हैं. हम एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सीरीज की उम्मीद कर रहे हैं.'

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