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IND vs ENG: सीरीज के पहले मैच के लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 का किया ऐलान

IND vs ENG 1st T20: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है. भारतीय समय के अनुसार बुधवार रात 10 बजे डरहम के चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले जाने वाले इस मैच में इंग्लैंड की प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं.

इंग्लैंड ने उस टीम में दो बदलाव किए हैं जो 2026 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत से हार गई थी. तेज गेंदबाज साकिब महमूद को जेमी ओवरटन की जगह और ल्यूक वुड को जोफ्रा आर्चर की जगह टीम में शामिल किया गया है. आर्चर और उनके साथी तेज गेंदबाज जोश टंग को न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में खेलने के बाद आराम दिया गया है.

कप्तान हैरी ब्रूक ने क्या कहा?

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सीरीज के पहले मैच से पहले कहा कि इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना ही उनकी एकमात्र प्राथमिकता है. ब्रूक ने कहा, 'मैंने पूरी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट के प्रति खुद को समर्पित कर दिया है. मैंने कहा है कि मैं 'द हंड्रेड' के अलावा कोई भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता. मैं जो कुछ भी करता हूं, वह इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने के मकसद से करता हूं. मैदान के अंदर और बाहर मैं जो कुछ भी करता हूं, उसका मकसद इंग्लैंड के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है. इसीलिए मैं IPL, PSL या किसी अन्य लीग प्रतियोगिता में नहीं खेलता.'

ब्रूक ने आगे कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट न खेलने का मतलब है कि मेरे कैलेंडर में ऐसे समय होते हैं जब मैं कोई मैच नहीं खेल रहा होता. मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान देता हूं और तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए तैयार होता हूं, जो बचपन से ही मेरा सपना रहा है. ब्रूक ने टेस्ट कप्तानी को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर कहा कि चाहे मैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का कप्तान बनूं या न बनूं, मुझे बस इंग्लैंड के लिए खेलते रहने में ही खुशी मिलेगी.

भारत के खिलाफ पहले T20I के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11

फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड