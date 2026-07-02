IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ भारत का पहला टी20 बारिश के कारण रद्द, जानें कब और कहां होगा दूसरा मैच?
IND vs ENG 1st T20: बारिश के कारण दूसरी पारी शुरू ही नहीं हो सकी, जिसके कारण मैच रद्द करना पड़ा.
Published : July 2, 2026 at 9:32 AM IST
IND vs ENG 1st T20: भारत और इंग्लैंड के बीच बुधवार (1 जुलाई) को खेला गया पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. मैच में सिर्फ एक पारी ही पूरी हो सकी थी. इंग्लैंड की पारी की शुरूआत ही नहीं हो सकी क्योंकि पारी के ब्रेक में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया.
मैच में अभिषेक शर्मा (59) और कप्तान श्रेयस अय्यर (68) ने अर्धशतकी पारी खेली. जिससे भारत 6 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद पूरे 20 ओवर में 7 विकेट पर 189 रन बनाने में सफल रहा. जो की टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत रहा क्योंकि आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारने का अहम कारण बल्लेबाजों का खराब फॉर्म था.
The 1st #ENGvIND T20I in Durham has been called off due to rains.— BCCI (@BCCI) July 1, 2026
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मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने वाली भारतीय टीम की शुरूआत काफी खराब रही. टीम ने एक बार फिर संजू सैमसन का विकेट जल्दी गंवा दिया जो साकिब महूमूद की गेंद पर प्वाइंट में टॉम बेंटोन को कैच दे बैठे. उसके बाद ईशान किशन भी अभिषेक के साथ हुई गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए. उस समय स्कोर बोर्ड पर सिर्फ छह रन थे.
अभिषेख-अय्यर ने संभाला
भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ श्रृंखला की कहानी को दोहराती दिखी लेकिन अभिषेक और अय्यर ने टीम को दबाव से निकाला. दोनों ने तीसरे विकेट के लिये अभिषेक और अय्यर ने 82 रन की साझेदारी की. अभिषेक ने तेज रफ्तार से खेलना जारी रखा और 20 गेंद में अर्धशतक पूरा कर दिया, इसके बाद वह हालांकि सैम कुरेन की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए.
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Half-centuries from Abhishek Sharma (59), Shreyas Iyer (68) and a late flourish by Shivam Dube (42*) guide #TeamIndia to a total of 189/7
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इसके बाद अय्यर ने मोर्चा संभालकर बतौर कप्तान पहला टी20 अर्धशतक लगाया. उन्होंने 38 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन वह भी इसके बाद ज्यादा देर टिक नहीं सके और महूमूद की गेंद पर पगबाधा आउट हुए. शिवम दुबे ने आखिर में 21 गेंद में 42 रन बनाकर भारत को 189 रन तक पहुंचाया. इंग्लैंड के लिये साकिब ने 33 रन देकर सबसे ज्यादा तीन विकेट लिये.
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1️⃣0️⃣0️⃣ T20I sixes and counting for the power-packed Abhishek Sharma 👏
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अभिषेक ने रचा इतिहास
अभिषेक ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए. जिसके साथ वो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेजी से 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज (785 गेंदों में) बन गए. उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने अपने करियर में 789 गेंदों में 100 छक्के लगाए थे.
सीरीज का अगला मैच
पांच मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच चार जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जायेगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा.