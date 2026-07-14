IND vs ENG: पहले वनडे में इंग्लैंड ने जीता टॉस, बल्लेबाजी का किया फैसला, इंडिया की प्लेइंग-11 से स्टार खिलाड़ी बाहर
बर्मिंघम में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पहले बैटिंग चुनी; रोहित और विराट की वापसी
Published : July 14, 2026 at 3:32 PM IST
IND vs ENG 1st ODI: बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत T20 सीरीज में 4-0 की निराशाजनक हार के बाद इस मैच में उतर रहा है.
वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारत की टीम मजबूत हुई है. खास बात ये है कि ये तिकड़ी 968 दिनों के लंबे इंतजार के बाद एक साथ मैच खेल रही है. बुमराह आखिरी बार 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में 50-ओवर फॉर्मेट में खेले थे.
इसके अलावा भारत के खिलाफ पहले वनडे से पहले इंग्लैंड ने दो अहम उपलब्धियां हासिल कीं. विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर 200 वनडे मैच खेलने वाले दूसरे इंग्लिश क्रिकेटर बन गए और पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन (225 वनडे) की बराबरी कर ली. वहीं, तेज गेंदबाज जोश टंग ने इंग्लैंड के लिए वनडे डेब्यू किया, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन ने सभी फॉर्मेट में अपना 50वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं.
🚨 Game on! England win the toss and choose to bat first.— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
Team sheets are in and 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙄𝙂 𝙏𝙃𝙍𝙀𝙀 𝙖𝙧𝙚 𝙗𝙖𝙘𝙠-#RohitSharma, #ViratKohli & #JaspritBumrah all feature for Team India! 🇮🇳🔥#ENGvIND 1st ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/AdyXchtHiM
दोनों टीमों की प्लेइंग-11
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.
इंग्लैंड: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद.