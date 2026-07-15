IND vs ENG: बुमराह ने इंग्लैंड की धरती पर रचा इतिहास, हासिल की तीन बड़ी उपलब्धि
जसप्रीत बुमराह ने 968 दिन बाद वनडे में वापसी करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.
Published : July 15, 2026 at 3:37 PM IST
बर्मिंघम: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच मंगलवार, 14 जुलाई को एजबेस्टन में खेला गया. जिसमें भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए मेजबान इंग्लैंड को 258 रनों पर रोका और फिर 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.
मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. खास तौर पर 968 दिनों बाद वनडे फॉर्मेट में वापसी करने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मैच शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उनकी गेंदबाजी से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो इतने लंबे समय बाद वनडे मैच खेल रहे हैं. उन्होंने अपने 9 ओवर के स्पेल में 31 रन खर्च करके इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का अहम विकेट हासिल किया.
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सबसे ज्यादा वनडे विकेट
इस एक विकेट की वजह से वो इंग्लैंड में भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए. बुमराह ने रवींद्र जडेजा के 30 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 31 विकेट के साथ सबसे आगे निकल गए.
इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले भारतीय
- 31 बुमराह
- 30 जडेजा
- 28 भुवनेश्वर
- 27 मदन लाल
- 26 मोहम्मद शमी
150 वनडे विकेट
इसके अलावा ये एक विकेट बुमराह के वनडे करियर का 150वां विकेट था. वह सबसे कम गेंदों में 150 वनडे विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं. बुमराह ने यह कारनामा 4,605 गेंदों में किया, और वह इस मामले में मोहम्मद शमी (4,070 गेंदें) और कुलदीप यादव (4,513) से ही पीछे हैं. वो अब अजीत अगरकर (5,027) और इरफान पठान (5,131) से आगे रहे.
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सबसे कम गेंद में 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय
- 4070 मोहम्मद शमी
- 4513 कुलदीप यादव
- 4605 जसप्रित बुमरा
- 5027 अजीत अगरकर
- 5131 इरफान पठान
बुमराह खास क्लब में शामिल
इस एक विकेट ने बुमराह को एक और खास क्लब में शामिल करा दिया है. वह अब बांग्लादेश के शाकिब अल हसन और न्यूजीलैंड के टिम साउथी के साथ उन खास क्रिकेटरों में शामिल हो गए हैं जिनके नाम 200 टेस्ट विकेट, 150 वनडे विकेट और 100 T20I विकेट दर्ज हैं. फिलहाल, बुमराह के नाम 234 टेस्ट विकेट, 150 वनडे विकेट और 121 T20I विकेट हैं.
बुमराह का इंग्लैंड में प्रदर्शन
बुमराह ने इंग्लैंड में खेले गए 17 वनडे मैचों में 21.41 के शानदार औसत और 4.44 की इकॉनमी रेट से 31 विकेट लिए हैं. उनका वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी इंग्लैंड में ही रहा, जब 2022 की सीरीज के दौरान उन्होंने 6/19 के शानदार आंकड़ों के साथ मेजबान टीम पर दबदबा बनाया था. इससे पहले, इंग्लैंड में हुए 2019 वनडे वर्ल्ड कप में बुमराह ने 18 विकेट लिए थे. इस वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा था.