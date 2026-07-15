IND vs ENG: अक्षर पटेल का शानदार प्रदर्शन, पहले वनडे में भारत ने इंग्लैंड के 6 विकेट से हराया
IND vs ENG 1st ODI: टीम इंडिया ने 259 रनों के लक्ष्य को 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
Published : July 15, 2026 at 10:04 AM IST
IND vs ENG 1st ODI: भारत ने बर्मिंघम में मंगलवार, 14 जुलाई को पहले वनडे मैच में इंग्लैंड को छह विकेट से हराकर इस दौरे की पहली जीत दर्ज की. इसके साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज में मेहमान टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली.
भारतीय कप्तान शुभमन गिल की शानदार 80 रनों की आकर्षक पारी और अक्षर पटेल के गेंद और बल्ले से दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 259 रनों के लक्ष्य को 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.
अक्षर पटेल ने पहले चार विकेट लेकर इंग्लैंड को 258 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई और फिर 52 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाकर लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उनके साथ वाशिंगटन सुंदर ने भी नाबाद 52 रन बनाए.
India go 1-0 up against England with an impressive win in the opening ODI 👏— ICC (@ICC) July 14, 2026
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एक समय टीम का स्कोर 160 रन पर चार विकेट था, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर और वाशिंगटन ने पांचवें विकेट के लिए नाबाद 102 रन की साझेदारी कर भारत को आसान जीत दिला दी.
कप्तान गिल ने 75 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके तथा एक छक्का लगाया. शतक के करीब पहुंचने से पहले उन्हें पिंडली और मांसपेशियों में ऐंठन के कारण वह रिटायर हर्ट हो गए. इस जीत के साथ भारत ने ब्रिटेन दौरे पर जीत का खाता खोला. इससे पहले टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखलाओं में हार का सामना करना पड़ा था.
मैच में रोहित शर्मा (11) और विराट कोहली (5) सस्ते में आउट हो गए. लेकिन उसके बाद गिल (80 रन) और उपकप्तान श्रेयस अय्यर (35 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 101 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.
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गिल के रिटायर हर्ट होने के बाद मैच कुछ समय के लिए इंग्लैंड की ओर झुकता नजर आया. श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए, जबकि केएल राहुल जोश टंग की तेज गेंद पर बोल्ड हो गए. इसके बाद अक्षर और वाशिंगटन ने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए किसी भी तरह का दबाव नहीं आने दिया और टीम को जीत तक पहुंचाया.
इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट और लियाम डॉसन के अर्धशतकों और सातवें विकेट के लिये 121 रन की साझेदारी की मदद से 258 रन बनाये. रूट ने 76 गेंद में 76 और डॉसन ने 83 गेंद में 68 रन की पारी खेली.
बुमराह ने 9 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट लिया जबकि गुरनूर बरार ने 9 ओवर में 61 रन देकर दो विकेट चटकाये. प्रसिद्ध कृष्णा ने 10 ओवर में 50 रन देकर दो विकेट लिये. अक्षर पटेल को उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
सीरीज का दूसरा मैच 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा. जो भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा.