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IND vs ENG: पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 का ऐलान, बल्लेबाजी क्रम में किया बड़ा बदलाव

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ( IANS )

IND vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे (ODI) के लिए अपनी प्लेइंग-11 की घोषणा कर दी है. यह मैच भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 3:30 से बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होगा. हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम ने भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप (जिसमें कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं) को रोकने के लिए स्पिन-हैवी बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुना है, जिसमें विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल राशिद शामिल हैं. बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव

इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में भी बड़ा बदलाव किया गया है. युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल, जिन्होंने अब तक 21 वनडे मैच खेले हैं, को ओपनिंग के लिए प्रमोट करने का फैसला किया गया है. वो बने डकेट के साथ ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं. इंग्लैंड क्रिकेट टीम का ये बदलाव दिखाता है कि इंग्लैंड डकेट के लिए एक मजबूत ओपनिंग पार्टनर की तलाश में है. हाल के समय में बेथेल, डकेट के पांचवें ओपनिंग पार्टनर होंगे. उनसे पहले फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, जैक क्रॉली और रेहान अहमद ने यह भूमिका निभा चुके हैं.