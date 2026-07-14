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IND vs ENG: पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 का ऐलान, बल्लेबाजी क्रम में किया बड़ा बदलाव

IND vs ENG 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम
इंग्लैंड क्रिकेट टीम (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 11:38 AM IST

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IND vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे (ODI) के लिए अपनी प्लेइंग-11 की घोषणा कर दी है. यह मैच भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 3:30 से बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होगा.

हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम ने भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप (जिसमें कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं) को रोकने के लिए स्पिन-हैवी बॉलिंग कॉम्बिनेशन चुना है, जिसमें विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल राशिद शामिल हैं.

बल्लेबाजी क्रम में बड़ा बदलाव
इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में भी बड़ा बदलाव किया गया है. युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल, जिन्होंने अब तक 21 वनडे मैच खेले हैं, को ओपनिंग के लिए प्रमोट करने का फैसला किया गया है. वो बने डकेट के साथ ओपनिंग करने के लिए तैयार हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम का ये बदलाव दिखाता है कि इंग्लैंड डकेट के लिए एक मजबूत ओपनिंग पार्टनर की तलाश में है. हाल के समय में बेथेल, डकेट के पांचवें ओपनिंग पार्टनर होंगे. उनसे पहले फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, जैक क्रॉली और रेहान अहमद ने यह भूमिका निभा चुके हैं.

बटलर के लिए खास होगा ये मैच
यह मैच विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर के लिए एक खास व्यक्तिगत उपलब्धि भी होगी, क्योंकि वह अपना 200वां वनडे मैच खेलेंगे. इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के अहम खिलाड़ी बटलर ने 21 फरवरी, 2012 को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 39.11 की औसत से 5,515 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं.

जोफ्रा आर्चर की वापसी
4-0 से T20I सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पिछले साल नवंबर के बाद पहली बार वनडे टीम में लौट रहे हैं. वह जोश टंग के साथ तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

IND vs ENG: पहले वनडे के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग और आदिल राशिद.

IND vs ENG: हेड टू हेड रिकॉर्ड
वनडे में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 110 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 61 मैच में जीत हासिल की है जबकि इंग्लैंड को 44 मैचों में जीत मिली है. 3 मैच बेनतीजा रहे और 2 टाई हुए.

दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मैच कार्डिफ (16 जुलाई) और तीसरा मैच लॉर्ड्स (19 जुलाई) में खेला जाएगा.

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