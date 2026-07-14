Ro-Ko की वनडे टीम में वापसी पर कप्तान शुभमन गिल का बड़ा बयान
भारतीय वनडे टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की अनुभवी तिकड़ी काफी समय बाद एक साथ नजर आएगी.
Published : July 14, 2026 at 12:43 PM IST
बर्मिंघम: टीम इंडिया 14 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करने के लिए तैयार है. सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन खेला जाएगा.
T20 सीरीज में निराशाजनक 4-0 से हार के बाद, टीम इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की अनुभवी तिकड़ी काफी समय बाद वनडे टीम में एक साथ नजर आएगी. बुमराह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे मैच खेलते हुए नजर आएंगे. जबकि कहली IPL 2026 के फाइनल के बाद मैदान पर उतरेंगे.
इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से पहले भारतीय कप्तान गिल ने कहा कि टीम को उम्मीद है कि रोहित और कोहली अपनी अनुभवी बल्लेबाजी से टीम को जीत की राह पर लौटाएंगे. इससे पहले भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में क्रमश: 0-2 और 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था.
"They've been the backbone of the Indian batting line-up." 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2026
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रोहित-विराट वनडे टीम के अभिन्न हिस्सा हैं
इस दौरान गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को 50 ओवर के प्रारूप में भारतीय टीम का अभिन्न हिस्सा बताया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत की प्लानिंग में मदद भी कर रहे हैं. जो दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा.
गिल ने कहा, 'विराट भाई और रोहित भाई पिछले एक दशक से भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं और वे आज भी हमारी वनडे टीम का अभिन्न हिस्सा हैं. दोनों का अनुभव और कौशल टीम के लिए बेहद अहम है. हमने पिछले दस वर्षों में अलग-अलग परिस्थितियों, टूर्नामेंटों और बड़े मुकाबलों में उनका लगातार शानदार प्रदर्शन देखा है.
टीम को अनुभवी खिलाड़ियों की जरूरत है
उन्होंने आगे कहा, 'जब टीम में अनुभवी खिलाड़ी होते हैं तो दबाव की स्थिति में स्वाभाविक रूप से संयम बना रहता है, क्योंकि वे ऐसी परिस्थितियों का कई बार सामना कर चुके होते हैं. अनुभव किसी भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है.'
उन्होंने कहा, 'हम विराट भाई से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त संयोजन क्या हो सकता है. कौन-से खिलाड़ी अभी टीम में नहीं हैं लेकिन भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं. हमने तेज गेंदबाजों, हरफनमौला और स्पिनरों सहित कई विकल्पों पर बात की.'
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भारत बनाम इंग्लैंड पहला वनडे मैच
बता दें कि तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे 14 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे बर्मिंघम के एजबेस्टन में शुरू होगा. भारत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार की निराशा को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा, जबकि इंग्लैंड की टीम जनवरी 2026 में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पिछली वनडे सीरीज जैसा ही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी, जिसमें उन्होंने 2-1 से जीत हासिल की थी.
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