'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट

सूर्यकुमार यादव ( IANS X Handle )

Shreyas Iyer Health Update: भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे में कैच लेते समय पसली में गंभीर चोट आई थी. जिसकी वजह से उनका सिडनी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. कल उनकी हालत उस समय ज्यादा खराब हो गई जब उनका प्लेटलेट तेजी से कम होने लगा, जिसके बाद उन्हें कुछ घंटे के लिए आईसीयू में भी रखा गया. अब उनकी हालत स्थिर है और वो तेजी से ठीक हो रहे हैं. अय्यर की हेल्थ पर अपडेट

भारत की ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खत्म होने के बाद 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज शुरू होने वाली है. जिसके लिए टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत कई टी20 के प्लेयर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. इस बीच पहले मैच से पहले सूर्या ने चोटिल अय्यर की हेल्थ पर भी अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो फोन पर जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है. लेकिन वो कुछ दिनों तक डाकटरों की निगरानी में अस्पताल में ही रहेंगे.