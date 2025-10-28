'वह हमें फोन पर जवाब दे रहे हैं'... सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर की हेल्थ पर दिया बड़ा अपडेट
Shreyas Iyer Health Update: चोटिल श्रेयस अय्यर का सिडनी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.
Published : October 28, 2025 at 9:55 AM IST|
Updated : October 28, 2025 at 10:01 AM IST
Shreyas Iyer Health Update: भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे में कैच लेते समय पसली में गंभीर चोट आई थी. जिसकी वजह से उनका सिडनी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. कल उनकी हालत उस समय ज्यादा खराब हो गई जब उनका प्लेटलेट तेजी से कम होने लगा, जिसके बाद उन्हें कुछ घंटे के लिए आईसीयू में भी रखा गया. अब उनकी हालत स्थिर है और वो तेजी से ठीक हो रहे हैं.
अय्यर की हेल्थ पर अपडेट
भारत की ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खत्म होने के बाद 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज शुरू होने वाली है. जिसके लिए टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत कई टी20 के प्लेयर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं. इस बीच पहले मैच से पहले सूर्या ने चोटिल अय्यर की हेल्थ पर भी अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो फोन पर जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है. लेकिन वो कुछ दिनों तक डाकटरों की निगरानी में अस्पताल में ही रहेंगे.
🚨Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer:— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) October 28, 2025
He's recovering well. He's replying to us on phone that means he is doing absolutely fine. It is unfortunate what happened but the doctors are taking care of him. He'll be monitored for the next few days but nothing to be worried about.… pic.twitter.com/Wp7KYX20i4
अब वो ठी हो रहै हैं
प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जब पहले दिन मुझे पता चला कि उनको इंजरी हुई है तो में उसी दिन उनको फोन किया, लेकिन फोन उनके पास नहीं था, जिसके बाद मैंने टीम के फिजियो को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि वह ठीक हैं, पहले दिन उनकी तबियत कैसी थी उस बारे में मैं नहीं जानता. लेकिन अब वह ठीक हो रहे हैं. मैंने खुद उनसे फोन पर बात की है और वह रिप्लाई भी दे रहा है, इसका मतलब वह स्टेबल है.'
कैच लेते समय हुए थे चोटिल
श्रेयस अय्यर सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में कैच लेते समय चोटिल हो गए थे. अय्यर बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ने में सफल रहे, लेकिन उनकी बाईं पसली में गंभीर चोट लग गई. जिसके बाद वो किसी तरह से खड़े होकर ड्रेसिंग रूम में लौट गए, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां स्कैन से पता चला है कि उनकी पसली में चोट लगी है और अंदरूनी ब्लीडिंग भी हुई है.
🚨 BIG BREAKING 🚨— Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 27, 2025
- SHREYAS IYER IS IN ICU 🤕 IN SYDNEY AFTER INTERNAL BLEEDING 😨
- SHREYAS IYER'S FAMILY COULD FLY TO SYDNEY SOON, AS BCCI IS MAKING THE ARRANGEMENTS 👏🏻
- Wishing Shreyas Iyer a speedy recovery 🙏🏻 pic.twitter.com/3ssVrhW4Ce